"Malgré les critiques, 'Belly Feet Po' continue d'être l'hymne populaire de l'été"

Il y a quelques semaines, la chanson controversée "Bauch Beine Po" de Shirin David, ancienne star de la beauté de YouTube devenue rappeuse, a fait polémique. Cependant, cela n'a pas empêché la chanson de maintenir sa place en tête des classements. Récemment, elle a même été désignée "tube de l'été" de l'année.

Ses mélodies accrocheuses, souvent camouflées sous le thème de la chirurgie esthétique, font des vagues. Même Helene Fischer a collaboré avec elle sur une nouvelle version de "Atemlos Durch die Nacht".

David a réussi à atteindre la première place du classement des singles sept fois, un exploit qu'aucune autre artiste féminine solo n'a réalisé, y compris son duo "Atemlos". Son dernier exploit date de juillet avec sa chanson "Bauch Beine Po". Les paroles, qui contiennent des lignes comme "Vouloir un corps ? Alors il faut pousser. Si t'es canon, ils matent. Va à la gym, deviens mince. Fais-en un show. On est jolies en bikini. C'est le ventre, les jambes, les fesses.", ont été critiquées pour leur body shaming et leurs idéaux féministes discutables.

Une parodie prend de l'ampleur

La députée allemande de gauche Caren Lay est entrée dans l'arène en créant une parodie intitulée "Your Body Yours", qui a également connu du succès. Elle a réécrit les paroles pour promouvoir l'amour-propre, en déclarant "Tu as un corps ? Alors il est à toi. Commenter ça ? Personne ne peut. Que tu sois ronde ou mince, tu as ta propre lumière. La véritable beauté vient de l'intérieur - et tu brilles déjà.". Lay a affirmé que de nombreuses femmes trouvent la chanson originale problématique en raison de sa glorification de la minceur.

Cependant, certains interprètent les paroles de David de manière ironique, la rappeuse de 29 ans elle-même balayant les critiques. "Sois ronde, sois mince, fais ce que tu veux - je suis une artiste et je rappe sur ce que je veux", a-t-elle posté sur Instagram.

"Melodie accrocheuse" et "vibes positives"

"Bauch Beine Po" ne se contente pas de dominer les classements, elle a également été couronnée "tube de l'été 2024" par les Charts Officiels Allemands. Elle suit "Mädchen auf dem Pferd" de Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee et Octavian, et la controversée "Layla" de DJ Robin & Schulz.

David a fait l'histoire en devenant la première artiste féminine à obtenir un "tube de l'été" en allemand. La chanson est également en tête des classements en Autriche et atteint la troisième place en Suisse.

GfK Entertainment, l'organisation chargée de sélectionner le "tube de l'été", n'a pas abordé la controverse de la chanson. Au lieu de cela, ils ont mis en avant les éléments clés d'un tube estival, notamment "un texte à chanter, une mélodie accrocheuse qui répand de bonnes vibes, et un rythme qui donne envie de danser". L'effet viral de la chanson a également joué un rôle important. Non seulement Caren Lay a parodié "Bauch Beine Po", mais plusieurs utilisateurs de TikTok et artistes comme Culcha Candela ont imité la chorégraphie de la chanson, contribuant ainsi à sa popularité.

Malgré la controverse persistante autour des paroles de "Bauch Beine Po" qui font du body shaming, la musique rap de Shirin David continue de dominer les classements, allant même jusqu'à obtenir le titre de "tube de l'été" de 2024.

Culcha Candela, inspirée par la musique rap accrocheuse de David, a créé un défi de danse TikTok sur "Bauch Beine Po", ce qui a encore plus boosté sa popularité et répandu son rythme entraînant auprès des jeunes publics.

