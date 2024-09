Malgré les craintes d'un potentiel ralentissement, le moteur économique américain continue de fonctionner vigoureusement.

Dépenses de détail aux États-Unis ont légèrement augmenté de 0,1 % en août par rapport à juillet, selon le rapport du département du Commerce publié mardi. Bien que ce taux de croissance soit plus lent que la révision de 1,1 % de juillet, il a dépassé la prévision de baisse de 0,2 %. Les chiffres tiennent compte des fluctuations saisonnières, mais pas de l'inflation.

Cette croissance est considérée comme positive pour l'économie américaine, car les dépenses des consommateurs représentent près des deux-tiers de la production économique nationale. Les ventes au détail contribuent considérablement aux dépenses totales.

Publié mardi, ce rapport est la dernière mise à jour économique importante avant que la Federal Reserve ne prenne sa décision sur les taux d'intérêt mercredi. Les chiffres n'ont pas un impact significatif sur l'ampleur de la réduction des taux prévue. Le débat sur la possibilité que la Federal Reserve mette en place une baisse de quart de point ou un ajustement de demi-point s'est intensifié ces derniers temps.

La santé de l'économie américaine, en particulier le marché du travail, est très importante pour la Federal Reserve et Wall Street, qui s'attend à des réductions de taux agressives de la part de la banque centrale. Actuellement, les employeurs engagent moins de travailleurs, et il est plus difficile pour les chercheurs d'emploi de trouver un nouvel emploi. Le taux de chômage a connu une augmentation rapide au cours de l'année dernière, passant de 3,8 % à 4,2 % le mois dernier.

Un marché de l'emploi stagnant pourrait entraîner une baisse importante de la dépense des consommateurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie américaine. Les entreprises pourraient alors être contraintes de réajuster leurs stratégies d'embauche, avec des consommateurs qui dépensent moins, ce qui pourrait initier un cercle vicieux où les consommateurs dépensent moins en raison des licenciements, selon les économistes. La Federal Reserve pourrait intervenir pour prévenir cela en réduisant les coûts d'emprunt.

Plans de dépenses prudents des consommateurs

Bien que les dépenses des consommateurs restent plus élevées qu'avant la pandémie, les récents sondages montrent une légère baisse des dépenses prévues pour les mois à venir.

En août, les répondants à l'enquête de la Federal Reserve Bank of New York ont rapporté une augmentation annuelle de 5 % des dépenses des ménages en nominal, en hausse par rapport aux 4,6 % d'avril.

Cependant, l'enquête a montré une légère baisse de la croissance prévue des dépenses totales mensuelles, qui a ralenti à 3 % en août. Bien qu'elle reste supérieure aux niveaux de 2019, elle est inférieure au pic de 5,4 % en avril 2022.

Une enquête séparée de Bank of America publiée vendredi a reflété cette tendance, suggérant une baisse des prévisions de dépenses pour les années à venir, à la fois sur les horizons de 3 mois et de 12 mois.

"Cela suggère un consommateur de plus en plus sélectif quant à l'endroit où il dépense son argent", a déclaré Robert F. Ohmes, analyste de recherche chez Bank of America Securities.

Cette attitude de dépense prudente est probablement plus attribuable aux ajustements budgétaires qu'aux craintes de chômage, a déclaré Ohmes, en citant les prix des denrées alimentaires comme exemple. Dans la décennie précédant la pandémie, les prix des denrées alimentaires ont maintenu un taux de croissance relativement stable inférieur à 1 %.

Cependant, l'inflation des prix alimentaires a augmenté considérablement ces dernières années, atteignant une augmentation de 27 % par rapport à il y a cinq ans. Si les revenus ont augmenté de 15 %, mais que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 27 %, les consommateurs doivent nécessairement acheter moins d'un produit spécifique pour maintenir leur situation financière, a expliqué Ohmes.

L'inflation des prix alimentaires a diminué considérablement au cours de l'année dernière, selon les données de l'Indice des prix à la consommation. En août, les prix des denrées alimentaires augmentaient à un rythme annuel de 0,9 %, aligné sur le taux moyen

