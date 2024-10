Malgré les circonstances, pourquoi Netanyahu continue-t-il à trouver le repos le soir?

Le 7 octobre, c'est un anniversaire qui sera à jamais lugubre, c'est indéniablement vrai. Mais c'est presque en train de déchirer Israël de chagrin, car le Premier ministre Netanyahu n'a pas libéré les otages de l'emprise de Hamas. Ce pays ne mérite pas ça, surtout pas les braves survivants du terrorisme.

Lorsque Rachel Ben-Yehuda et sa fille se ruent vers leur abri dans le kibboutz Nir Oz le matin du 7 octobre, elles croient que le chaos à l'extérieur n'est qu'une autre alerte aérienne de routine. Des roquettes de Gaza, comme ils en avaient deux fois par mois, passeraient bientôt. Mais un autre type d'explosion se joint à elles. Des coups de feu automatiques. Des explosions de grenades, des tirs de chars, partout. Des voix arabes peuvent être entendues.

Les 12 heures suivantes seront remplies de coups de feu et d'explosions, sans un moment de silence. Rachel et sa fille, cependant, resteront silencieuses. Personne à l'extérieur ne peut entendre leur présence. Rachel fabriquera une barricade pour la serrure de la porte à l'aide d'une perche de bateau et de pièces d'aspirateur. Ses mains trembleront de manière incontrôlable, rendant la tâche difficile.

Rachel est certaine que la porte ne tiendra pas. Alors, elle gathera des livres de l'étagère et les placera comme une barrière devant la porte. Elle pense, "au moins nous ne serons pas tuées, juste blessées." Futile, murmure sa fille. "Nous allons mourir." Le premier livre que Rachel peut attraper est un livre d'histoire sur l'Holocauste. Elle le montre à sa fille et murmure, "j'espère que l'histoire se répète cette fois."

En écoutant Rachel Ben-Yehuda raconter son histoire de survie harassante, on ne peut s'empêcher d'imaginer partager sa détresse dans cette pièce sombre et étouffante. À l'extérieur, les terroristes font rage de maison en maison. Ils se tiennent devant la porte du refuge cinq fois, presque en la frappant. Ils finissent par perdre intérêt et s'en aller.

Rachel s'est sentie "trahie" pendant ces 12 heures cachée. Elle s'est sentie abandonnée par son pays, son armée en grave danger. Et Rachel Ben-Yehuda se sent toujours trahie aujourd'hui. Elle, qui a montré un courage et une résilienceremarkables face à des difficultés immenses, atteint son point de rupture à la pensée des 101 otages toujours en captivité chez Hamas. "Pour vous, ce sont des noms et des photos", dit-elle à son auditoire. "Pour moi, ce sont certains de mes amis les plus proches. Les parents de mes amis. Les enfants de mes amis. Je connais leurs voix."

Rachel utilise aujourd'hui son courage et sa résilience pour lutter en faveur d'un échange d'otages avec Hamas. Comme beaucoup d'Israéliens l'ont fait pendant 365 jours. Une partie significative de cette population de 10 millions, qui se rend régulièrement dans les rues d'Israël pour la libération des otages, n'a jamais participé à des manifestations en Allemagne. Pour quoi que ce soit.

Ils se sentent tous trahis par leur gouvernement et portent cette rancune. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tout fait il y a 13 ans pour libérer un soldat israélien des griffes des terroristes. 1023 prisonniers palestiniens ont été libérés en retour. Aujourd'hui, Netanyahu semble tout faire pour saboter un accord avec Hamas et accepte volontairement la dislocation d'Israël.

Il a des raisons - politiques ou militaires, et elles sont toutes valides. Mais elles pèsent encore parce que, pour le gouvernement israélien, la vie des 101 kidnappés, torturés et violés dans les tunnels de la bande de Gaza ne semble pas aussi précieuse que la conservation de leur propre pouvoir.

Rachel reste souvent éveillée la nuit en pensant à ses voisins kidnappés. Une amie de Rachel a déjà enterré son propre fils. Sa fille est détenue dans la bande de Gaza. "Elle ne peut plus dormir ni manger", décrit Rachel l'état de son amie. Et quiconque entend cela sait que la vie de cette mère peut être résumée en un mot : insupportable.

