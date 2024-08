Malgré les anticipations, la valeur des actions de Nvidia continue de baisser.

Les experts avaient anticipé un chiffre d'affaires trimestriel de 28,8 milliards de dollars. Comme l'a déclaré Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, "Nvidia continue de déjouer les tendances". De manière remarquable, les résultats de Nvidia ont explosé à 16,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 168 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, la réaction des investisseurs suggérait que cela n'était pas suffisant pour satisfaire le marché, a observé Britzman. "Il ne s'agit plus seulement de dépasser les prévisions, mais de les pulvériser. Et les résultats d'aujourd'hui ont semblé laisser les investisseurs un peu sur leur faim." Il y a une préoccupation croissante selon laquelle la croissance de Nvidia, alimentée par l'augmentation de l'apprentissage automatique (ML), pourrait indiquer un retour à la normale.

Précédemment, Nvidia était principalement connue du grand public comme fournisseur de puces graphiques pour ordinateurs de jeux. Cependant, ses semiconducteurs avancés ont de nombreuses utilisations dans des applications novatrices de ML qui nécessitent une puissance de calcul importante. Des poids lourds comme Microsoft, Google, Meta, Tesla et Amazon utilisent actuellement la technologie de Nvidia pour leurs modèles de ML.

La hausse spectaculaire de Nvidia en bourse a été momentanément arrêtée en juillet lorsque des questions ont été soulevées concernant les profits à venir de la ML générative. Cependant, le cours de l'action a depuis rebondi et a presque atteint les valeurs maximales de quelques mois plus tôt, lorsque l'entreprise est devenue brièvement la plus valorisée du monde en termes de capitalisation boursière.

À l'avenir, l'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires que la plupart des organisations peuvent seulement espérer. Elle vise un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars pour le prochain trimestre, qui dépasse à nouveau les prévisions des analystes (31,7 milliards de dollars).

La demande des semiconducteurs de Nvidia, en particulier le Hopper, est impressionnante. Le Hopper est une gamme de microprocesseurs, notamment le H100, le produit phare de Nvidia, qui est très populaire et coûte des dizaines de milliers de dollars par unité.

Malgré un dépassement significatif des prévisions des analystes, les investisseurs ont exprimé leur déception face aux résultats de Nvidia, suggérant un besoin de résultats qui non seulement répondent aux attentes, mais les dépassent constamment. Cette sous-performance perçue pourrait être due aux attentes accrues du marché en raison du succès constant de Nvidia dans le domaine de

