- Malgré les accusations d'agression sexuelle à Majorque, les Allemands sont acquittés

Quatre jeunes Allemands, présumés impliqués dans une affaire de viol en groupe, ont été libérés temporairement de prison après avoir passé plus d'un an en détention préventive à Mallorca. Une source fiable de Palma l'a confirmé à l'agence Deutsche Presse-Agentur. Les détails et les motivations de leur libération, initialement rapportés par "Bild", n'ont pas été fournis immédiatement.

Les suspects sont accusés d'avoir forcé une Allemande de 18 ans, qui avait croisé l'un d'eux à la plage de Ballermann, à subir des actes sexuels ou simplement d'être restés spectateurs sans intervenir. Selon la police, l'un des accusés aurait même filmé l'acte avec son smartphone en juillet 2023.

Les cinq individus, âgés de 21 à 23 ans, ont été arrêtés à Mallorca. Selon l'agence Deutsche Presse-Agentur, ils viennent du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus précisément du Märkischer Kreis dans la région de la Sauerland. Le parquet de Hagen continue d'instruire l'affaire, comme confirmé mercredi.

L'un des amis allemands du groupe a réussi à obtenir une libération anticipée. Il a été rapporté à l'époque qu'il avait réussi à se disculper en ce qui concerne l'allegation de viol.

La libération de tous les suspects ne signifie pas la fin de l'affaire. L'enquête se poursuit, basée sur les preuves actuelles. En Espagne, de telles condamnations peuvent entraîner une peine de prison allant jusqu'à 12 ans.

Les cinq individus ont été temporairement libérés de prison à Mallorca, une destination touristique populaire en Espagne. Après sa libération, l'un des amis allemands du groupe a été innocenté des chefs d'accusation liés à l'allegation de viol.

