- Malgré le triomphe de la coupe, le Dynamo reste concentré sur Aue: pas de célébration.

Bien sûr, mon pote. C'est drôle comment ça s'est passé, hein ? Christoph Daferner et Robin Meißner, deux anciens protégés de Daniel Thioune, ont marqué contre l'équipe de Düsseldorf lors du premier tour de la coupe contre Dynamo Dresde. Ils ont perdu 0:2, et pour empirer les choses, leurs anciens mentors étaient ceux qui ont marqué les buts. Il n'est donc pas surprenant que Thioune n'était pas de bonne humeur. "Ils étaient tout sourire, tandis que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme," a-t-il déclaré.

Les supporters de Schwarz-Gelb étaient surexcités, mais l'entraîneur Thomas Stamm et ses joueurs ne se sont pas emballés. "On pourrait peut-être déboucher quelques bouteilles ce soir, mais demain, c'est retour à la normale," a déclaré le gardien Tim Schreiber. Il avait causé un certain remue-ménage l'année dernière avec 1. FC Saarbrücken, en les aidant à réaliser quelques exploits en coupe. Mais c'était encore seulement le premier tour, donc le prochain match était encore loin. "On ne pense pas encore au prochain match," a déclaré Schreiber.

L'attention est maintenant portée sur le derby de Saxe vendredi. Pas le prochain match de coupe, mais le prochain adversaire de championnat. C'est exact, le duel de Saxe contre FC Erzgebirge Aue vendredi (19.00/MagentaSport). Given that Saarbrücken a eu du mal en championnat après ses exploits en coupe la saison dernière, Stamm reste calme. "On joue à domicile vendredi, donc il n'y a pas besoin de motiver ou de focaliser qui que ce soit. Tout le monde est impatient. Je peux garantir que je n'aurai pas à pousser qui que ce soit pendant le match," a-t-il déclaré après son débuts en DFB-Pokal.

Tout le monde sait que ce sera un match différent contre Aue. "Aujourd'hui, ça nous a avantagé que l'adversaire veuille jouer au football aussi, pas juste étouffer notre jeu," a déclaré le milieu de terrain Niklas Hauptmann. Le natif de Cologne a admis que cette victoire avait un goût spécial pour lui. "Bien sûr, c'est un peu spécial. Mais jouer un match de coupe à domicile devant un stade plein est une motivation suffisante," a déclaré Hauptmann.

