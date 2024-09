- Malgré le succès significatif: 1. Le FC Magdebourg parvient à commencer la nouvelle saison.

Magdeburg décroche une victoire historique à l'extérieur en 2. Bundesliga avec des buts de joueurs remplaçants

Magdeburg a remporté sa plus grande victoire à l'extérieur de tous les temps en 2. Bundesliga grâce à un triplé de joueurs remplaçants, offrant ainsi un véritable coup de boost moral à l'entraîneur Christian Titz. La victoire convaincante 4-0 contre Nuremberg a laissé l'ancien champion du monde Miroslav Klose, maintenant membre du staff du club, perplexe, tandis que Titz pouvait enfin souffler un peu après un important remaniement de l'équipe.

L'équipe remaniée a bien réagi après le départ du meneur de jeu et meilleur buteur Baris Atik, avec Xavier Amaechi qui a ouvert le score à la 24e minute. Les remplaçants Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') et Philipp Hercher (90+2) ont ensuite scellé la victoire devant 31 581 spectateurs au stade Max Morlock.

Les recrues neuves brillent lors de leur première apparition

Magdeburg a remporté six des huit points à l'extérieur et marqué sept des neuf buts à l'extérieur. Bien que leur total de points soit le même qu'à la même époque la saison dernière, leur différence de buts n'est pas aussi impressionnante. L'équipe remaniée semble plus équilibrée et de meilleure qualité, avec de nouvelles signatures telles que l'attaquant Martijn Kaars (trois buts, une passe) et l'ailier Lusomba Musonda (trois passes) qui s'intègrent parfaitement. Marcus Mathisen s'est également démarqué en défense centrale, remplaçant le défenseur expérimenté Tobias Müller.

Même les signatures de la troisième division renforcent l'équipe : Burcu a marqué son premier but contre Nuremberg, et Abu-Bekir El-Zein apporte de la stabilité au milieu de terrain. "Je suis satisfait de l'équipe, tout le monde a donné son maximum", a déclaré Burcu. "Nous avons un entraîneur qui est totally investi dans le football, toujours à la recherche de plus, toujours en quête du dernier but. Et cela rend le football plus agréable."

Absence de joueurs clés minimisée

Malgré les départs de joueurs influents tels que Luca Schuler (Hertha BSC), Daniel Elfadli (Hamburger SV) et Amara Condé (SC Heerenveen), Magdeburg a réussi à poursuivre avec les stratégies de Titz, ce qui a surpris tout le monde. Cependant, il y a encore des domaines à améliorer, en particulier la finition à domicile et la préservation de la discipline en défense.

Magdeburg devra s'attaquer à ces faiblesses pendant la pause internationale pour éviter de répéter leur piètre performance en coupe contre Offenbach. Ils auront également l'occasion de peaufiner leur technique lors d'un match amical contre Osnabrück de la troisième division le 5 septembre. Malgré leur début prometteur, Magdeburg reste prudent quant à la répétition de la tendance de la saison dernière, où cinq matches invaincus au début ont finalement conduit à une série de huit matches

