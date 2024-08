Ministre fédéral de l'Économie et de la Technologie - Malgré le faible taux de participation du Parti vert, Habeck peut se présenter à la chancellerie

Vice-Chancelier Robert Habeck a exprimé son intérêt pour devenir le candidat à la Chancellerie du Parti vert lors des élections fédérales de 2025. "J'aimerais assumer cette responsabilité - pour l'Allemagne, pour mon parti, pour le projet, pour la démocratie", a-t-il déclaré lors d'un podcast publié jeudi par le portail d'actualités Politico. En même temps, il a plaidé en faveur d'une culture politique en Allemagne où la recherche constructive de solutions est au centre.

Habeck a souligné que la question de la candidature à la Chancellerie des Verts n'était pas à l'ordre du jour pour le moment. Pour l'instant, d'autres sujets sont à l'ordre du jour, a déclaré le ministre de l'Économie : "Tout le monde, y compris mon parti, doit clarifier ce que nous voulons vraiment."

Actuellement, les Verts sont "encerclés" par le travail gouvernemental et les débats au sein de la coalition. "Nous devons nous éloigner, voir l'horizon et dire, c'est là que nous voulons aller", a conseillé le Vice-Chancelier à son parti. Ensuite, tout le monde pourrait décider s'il voulait emprunter ce chemin.

Le titre du candidat à la Chancellerie "complètement irrelevant"

À cet égard, le titre du candidat à la Chancellerie est "honnêtement complètement irrelevant", a déclaré Habeck. "C'est la question la moins importante." Pour lui, il s'agit de "faire une offre au pays et de repartir de là où nous en étions en 2020/2021 avant de discuter des titres et de la stratégie et de construire la confiance."

La situation des Verts est actuellement plus difficile qu'elle ne l'était lors des dernières élections en 2021, a reconnu Habeck. La situation sur le terrain est complexe : "Vous êtes remplacé, et c'est quatre buts contre vous." Il est prêt à "corriger" ses propres positions des Verts et à créer quelque chose de "nouveau" ensemble. Il s'agit de "résoudre des problèmes concrets avec des réponses concrètes avec la plus large majorité sociétale possible."

Robert Habeck critique l'ambiance dans le pays

En ce qui concerne l'ambiance politique dans le pays, Habeck a déclaré qu'elle ne devait pas être "façonnée par la rancune et les accusations contre les autres". Dire simplement "les autres sont stupides" ne mène nowhere et n'est pas attrayant pour les électeurs. Dans ce contexte, le politique vert a particulièrement critiqué la CDU, qui a utilisé, par exemple, de la publicité négative contre les Verts lors de la campagne électorale régionale de Saxe.

Tous les démocrates doivent savoir "que nous ne devons pas diffamer les uns les autres", a exigé Habeck. Ceux qui croient "que nous surmontons le populisme en adoptant les moyens du populisme sont 'pleins de vent'", a-t-il déclaré. La politique doit être orientée vers les solutions, "se permettre d'être mesurée en rendant les choses possibles" et "ne pas dire, je préfère ne pas faire ça, ça pourrait être désagréable."

Critique de l'AfD et du BSW

Habeck a vivement critiqué l'AfD et le BSW. Ils sont "en train de scier les piliers de la République", aussi en adoptant et en diffusant des narratifs russes dans le conflit ukrainien. Les deux veulent "un système complètement différent" en Allemagne. Il ne pouvait pas s'imaginer coopérer avec le BSW, a déclaré Habeck. Il a souligné que celui-ci soutient l'Ukraine dans sa résistance à l'agression russe comme "meurtriers".

Lors des dernières élections fédérales, les Verts ont présenté Annalena Baerbock comme leur candidate à la Chancellerie. Baerbock a depuis déclaré son retrait d'une autre candidature. Dans les sondages actuels, les Verts sont entre 11 et 13 pour cent. Toutefois, Habeck considère les élections fédérales de 2025 comme étant complètement ouvertes. "Beaucoup de choses peuvent encore se passer", a-t-il déclaré.

Le Vice-Chancelier a mentionné que la discussion sur le titre du candidat à la Chancellerie était actuellement "honnêtement complètement irrelevant", en se concentrant plus sur l'offre de solutions et la reconstruction de la confiance avec le pays. Lors des élections fédérales de 2025, la profondeur de sondage du soutien public pour les Verts sera cruciale pour déterminer leurs chances de gagner.

Lire aussi: