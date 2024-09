- Malgré le début difficile, Wolfsburg a réussi à obtenir un match nul contre Phantom Gate.

Après un coup de chance pour son équipe de football féminin, grâce à un but litigieux, l'entraîneur de VfL Wolfsburg, Tommy Stroot, était furieux. "J'ai clairement exprimé l'importance de ces matchs", a-t-il déclaré après le match nul passionnant 3:3 (1:2) contre Werder Bremen lors du premier match de Bundesliga. Il n'a pas cherché à minimiser le résultat décevant. "Je dois admettre que je suis plutôt énervé, car on ne me voit pas souvent comme ça", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Stroot et son équipe ont évité la défaite grâce à une erreur d'arbitrage de Nadine Westerhoff. Elle a validé le but d'Alexandra Popp à la 66e minute, bien que le ballon ait clairement touché la ligne de but et rebondi en jeu. La gardienne de Bremen, Livia Peng, avait initialement bloqué le tir de Popp. Le ballon s'est ensuite dirigé vers le but de Werder avec une forte rotation. Contrairement à la Bundesliga masculine, il n'y a pas de VAR dans le jeu féminin. "Si vous regardez le but du 3:3, alors oui", a admis Stroot.

Le match nul a été un obstacle pour les ambitions de Wolfsburg. Le VfL Wolfsburg se considère comme un potentiel challenger aux champions et favoris FC Bayern Munich. Maintenant, ils se retrouvent juste derrière. "C'est pourquoi je suis frustré. Parce que je sais qu'il y avait plus en nous", a déclaré Stroot.

