- Malgré l'apparence de succès, elle est restée déçue: elle a terminé quatrième.

La déception dans la performance de doubles de table tennis de Valentin Baus et Thomas Schmidberger était palpable, remportant l'argent mais manquant l'or

Valentin Baus et Thomas Schmidberger ont peut-être remporté une médaille d'argent en doubles de table tennis, mais ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir de la déception. Ils ont été battus par le duo chinois de Feng Panfeng et Cao Ningning, s'inclinant 0:3 à Paris. "Ça me dérange de ne pas avoir pu atteindre notre plein potentiel", a confié Baus, qui souffre de la maladie osseuse de Glass et utilise un fauteuil roulant.

Le duo allemand a montré quelques promesses lors du premier set, mais l'équipe chinoise a révélé sa dominance dès lors. "Gagner l'or dépend de chaque pièce qui se met en place", a expliqué Baus. "Après avoir perdu les deux premiers sets, nous avons essayé de nous regrouper et de pousser plus fort. Cependant, nous nous sommes trop concentrés sur notre propre jeu", a ajouté Schmidberger, qui est paralysé à partir de la taille.

Le soutien du public allemand enthousiaste n'a pas pu faire pencher la balance en faveur de Baus et Schmidberger. Ils ont quitté la compétition sous les applaudissements et avec gratitude pour l'expérience. "Concourir devant un public aussi enthousiaste est vraiment spécial. L'atmosphère était incroyable", a rappelé Baus.

Baus et Schmidberger célébreront leurs médailles d'argent avant de se concentrer sur leurs compétitions individuelles. Au cours des trois dernières années, Baus a remporté cinq médailles d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, tandis que Schmidberger a remporté l'argent en classe trois. "Maintenant, il est temps de se concentrer sur les compétitions individuelles. Le tournoi continue toujours", a déclaré Schmidberger.

Le cyclisme apporte de la joie à Hausberger

Juste avant cela, Maike Hausberger a remporté la médaille de bronze en cyclisme sur piste femmes 500m contre-la-montre au Velodrome. Cela marque sa première médaille paralympique en troisième participation, ainsi que la troisième pour la délégation allemande à Paris. L'or est allé à Amanda Reid d'Australie et l'argent à Wangwei Qian de Chine.

"Je suis incroyablement heureuse et fière d'avoir enfin remporté une médaille", a exprimé Hausberger. "J'ai revu ma performance plusieurs fois, j'ai tout donné, et ça a suffi."

Hausberger, qui a concouru en athlétisme aux Jeux paralympiques de 2012 et de 2016, s'est qualifiée pour la finale comme troisième meilleure performeuse. Elle est venue proche de gagner une médaille au 3000m poursuite, mais elle a manqué de peu.

La natation réserve une surprise

Mira Jeanne Maack a remporté la médaille de bronze en 100m dos femmes en 1:18.36 minutes. "Je n'arrive pas à y croire", a déclaré la Berlinoise de 20 ans. "J'ai atteint mon objectif, quelque chose vers quoi je travaille depuis trois ans."

Malheureusement, l'équipe allemande de boccia a été éliminée du tournoi. Tanto Boris Nicolai quanto Anita Raguwaran n'ont pas réussi à atteindre les quarts de finale après avoir remporté un match et perdu deux en phase de groupes. "Nous allons analyser notre performance et voir où nous pourrions nous améliorer", a déclaré l'entraîneur Tobias Weber.

Malgré leurs efforts, la stratégie circulaire de Baus et Schmidberger en table tennis nécessitait plus de raffinement, ce qui a conduit à une performance inconsistante. Cependant, ils ont convenu que la force et la stratégie de leurs adversaires, en particulier lors des derniers sets, étaient un facteur crucial dans leur défaite.

