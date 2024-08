- Malgré l'absence de Gossen, les actions de l'Union contribuent à l'ouverture défectueuse de St. Paul.

Malgré le départ précipité de Robin Gosens, Union Berlin a donné à FC St. Pauli un départ difficile pour leur campagne de Bundesliga. Le joueur de l'équipe nationale allemande, recordman de transferts et meilleur buteur de Berliner, est parti à la dernière minute après seulement une saison et n'a pas été inclus dans l'équipe pour la victoire 1-0 (1-0). Devant 22 012 spectateurs au Stadion An der Alten Försterei bondé, l'attaquant Benedict Hollerbach a été la star avec son but en 34e minute.

Le PDG d'Union, Horst Heldt, a été surpris par le départ soudain de Gosens. "Je croyais que Robin serait sur le terrain jusqu'à 16h10", a-t-il déclaré avant le match à domicile sur DAZN. Il a gardé le silence sur la destination future de Gosens ou les termes de son transfert. Les rumeurs ont persisté selon lesquelles il avait rejoint AC Florence. Les Florentins avaient atteint le tour de groupe de la Ligue Europa Conférence la veille et étaient en lice sur la scène internationale, en contraste avec Union.

Premier match de Bundesliga entre eux

Le départ de Gosens a accéléré la signature de l'attaquant serbe Andrej Ilic. Berlin l'avait emprunté à l'équipe française OSC Lille pour une saison. Malgré le fait qu'Ilic avait observé ses nouveaux coéquipiers depuis les tribunes, Tom Rothe l'a remplacé dans un solide match dans le rôle de Gosens.

La première confrontation entre les deux clubs dans la première division allemande a été un match serré, avec peu d'occasions de marquer des buts. Le but de Hollerbach après un corner est donc arrivé comme une surprise. L'attaquant a tiré un coup de pied de près de 18 mètres et le ballon a inexplicablement trouvé son chemin dans le but de St. Pauli.

Après la mi-temps, le match est resté serré, les locaux ayant un léger avantage mais ne menaçant pas le but de Hambourg. Le défenseur d'Union, Danilo Doekhi, a manqué de peu le but de St. Pauli avec un tir en courbe en 51e minute.

St. Pauli a réussi à prendre de l'élan grâce aux remplacements d'Elias Saad et Oladapo Afolayan. Les deux héros de la promotion ont injecté de la vitesse sur les ailes. Despite having more chances, St. Pauli n'a pas réussi à marquer malgré les quatre minutes supplémentaires de jeu. Le gardien d'Union, Rönnow, a sauvé la dernière chance.

