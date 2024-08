- Malgré l'absence de cessez-le-feu au Soudan, l'aide humanitaire continue d'être fournie.

Les tentatives des États-Unis pour mettre fin au conflit au Soudan, qui se déroule en Suisse, n'ont pas abouti aux résultats souhaités en termes de cessez-le-feu. Cependant, l'aide humanitaire destinée à la population en difficulté a connu certaines améliorations. Espérant des progrès supplémentaires en matière de cessez-le-feu, Tom Perriello, l'Envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, a déclaré : "Nous avons cherché à convaincre les soldats de l'armée soudanaise (SAF) et les groupes de milices, tels que les Forces de soutien rapide (RSF), d'accepter une trêve. Malheureusement, la SAF a décliné l'invitation à la réunion. À la place, les experts techniques ont principalement discuté des perspectives d'aide possibles.

Les RSF ont envoyé des représentants ; cependant, le conflit non seulement a persisté, mais s'est intensifié dans des régions comme El Fasher, au Darfour du Nord, entraînant plus de 100 morts civils, selon Perriello sur X.

Lutte pour le pouvoir sanglante

Depuis avril 2023, les troupes gouvernementales et les milices se livrent une lutte meurtrière pour le pouvoir dans le riche en ressources Soudan. Plus de dix millions de personnes ont été déplacées, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Près de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, sont au bord de la famine.

De plus, des épidémies de choléra ont été signalées, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette maladie diarrhéique potentiellement mortelle est causée par des bactéries transmises par de l'eau contaminée et de mauvaises conditions d'assainissement.

L'ouverture de la frontière avec le Tchad a été facilitée

Perriello a cité l'ouverture d'une frontière avec le Tchad comme l'un des résultats de l'essai. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH), 15 camions d'aide humanitaire et de semences sont entrés dans le pays par Adré, au Tchad. Il s'attend à ce que beaucoup d'autres camions suivent, selon ses déclarations. Des accords existent pour étendre la livraison d'aide humanitaire par au moins deux itinéraires supplémentaires : Port-Soudan et Sennar, au sud du pays.

À la fois la SAF et les RSF ont été accusées de graves violations des droits de l'homme, notamment des abus sexuels. Au moins, les milices affiliées aux RSF ont accepté un code de conduite contenant des normes minimales que tous les soldats doivent respecter, a déclaré Perriello.

Malgré l'ouverture de la frontière avec le Tchad pour l'aide humanitaire, la situation au Soudan reste préoccupante. Le conflit a entraîné une augmentation significative de la faim parmi la population. Près de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, sont au bord de la famine, selon divers organismes.

Lire aussi: