- Malgré l'absence d'Atubolu, le Freiburg compte sur Muller contre Stuttgart

Malgré la reprise des entraînements de Noah Atubolu, Florian Müller est pressenti pour garder les buts de SC Freiburg lors de leur premier match de Bundesliga contre VfB Stuttgart. Ainsi, le joueur de 26 ans affrontera son ancien employeur lors du week-end (15h30 CET, diffusé sur Sky), après avoir quitté le club l'an dernier en tant que gardien remplaçant. Cependant, Müller pourrait ne pas conserver sa place de premier gardien pour SC sur une longue période. "Noah est indiscutablement notre premier choix dans les buts. Une fois qu'il sera complètement remis, il reprendra sa place", a déclaré l'entraîneur Julian Schuster en prévision de son premier match de championnat, succédant à la légende du coaching Christian Streich. Tout comme les joueurs de champ, Atubolu ne fera son retour que lorsqu'il sera complètement remis et aura rattrapé son retard d'entraînement.

Le défenseur Matthias Ginter semble se rapprocher de la complète guérison. Schuster a noté ses progrès en termes de forme physique semaine après semaine. Cependant, il n'a pas précisé si Ginter participerait au derby de Bade-Wurtemberg. D'un autre côté, Manuel Gulde sera Certainly absent en raison de problèmes de colonne vertébrale, et Daniel-Kofi Kyereh reste indisponible suite à sa blessure au genou et à un revers dans son processus de récupération.

Après les progrès de Ginter dans sa récupération, il pourrait y avoir des discussions sur son éventuel retour dans l'équipe de SC Freiburg. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne conserve une forte présence dans l'équipe, avec Florian Müller continuant dans les buts.

