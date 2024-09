- Malgré la persistance de la majorité de leurs services ferroviaires, les pays continuent de s'appuyer sur le système traditionnel de billets D.

Malgré une augmentation des dépenses pour les subventions du billet Allemagne, la fourniture de transports dans les zones locales et régionales continue principalement dans la plupart des États fédéraux, comme le montre un sondage national réalisé par l'agence de presse allemande.

Le Schleswig-Holstein, cependant, a annoncé des coupes en juin : des économies étaient nécessaires et le transport ferroviaire local ne pouvait pas être entièrement soutenu au-delà de 2025, a-t-on indiqué - une réduction de deux pour cent des services ferroviaires serait mise en place. L'objectif était d'atténuer la situation dans les années à venir.

Les désaccords financiers entre le gouvernement fédéral et les États sur les contributions au billet Allemagne sont un problème persistant ailleurs.

En Basse-Saxe, aucune conclusion définitive n'a été tirée quant aux services : les transports locaux de l'État sont gérés par trois associations de transport. Deux d'entre elles n'envisagent aucune réduction de l'offre. L'une, la Landesnahverkehrsgesellschaft, examine si des annulations deviendront nécessaires en raison de la contrainte financière à partir de la fin de 2025. Le ministère des Transports affirme qu'il n'a pas l'intention d'éliminer aucune liaison.

De nombreux États maintiennent encore l'offre

Le Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) a déclaré qu'il n'envisageait pas de réductions pour le moment. Les États comme la Thuringe et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale n'ont actuellement pas de plans de coupes mais sont préoccupés par des raisons financières.

"Le gouvernement fédéral devrait également assumer la responsabilité d'un réseau ferroviaire fonctionnel même en période de budget serré. Si les voyages, les déplacements et même le transport de marchandises deviennent trop coûteux, il ne sera pas possible d'augmenter davantage l'utilisation du rail", a déclaré par exemple le ministre de l'Économie du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Reinhard Meyer.

Le ministre des Transports de Bavière, Christian Bernreiter, a ajouté : "Aucune coupe n'est prévue pour le moment dans les transports ferroviaires locaux de Bavière, mais des ajustements financiers importants et des transferts sont nécessaires. Si le gouvernement fédéral ne fournit pas les fonds, des coupes permanentes seront nécessaires."

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie assure les transports ferroviaires locaux jusqu'à la fin de 2025 grâce à des garanties financières de l'État de NRW. "Par conséquent, il n'y a pas d'annulations immédiates en raison de contraintes financières", insiste un porte-parole des trois associations responsables. À partir de 2026, il semble que les fonds budgétisés ne couvriront même pas l'offre existante - sans parler de toute augmentation prévue de l'offre. "Des fonds supplémentaires sont urgemment nécessaires ici."

Le rôle de l'augmentation proposée de la taxe de sillon est encore flou. La hausse proposée est encore en phase de planification et nécessite une considération juridique et une clarification politique au niveau fédéral et européen. "Avant la résolution finale des faits, il n'est pas possible de spéculer sur les implications financières ou opérationnelles potentielles."

Le Bade-Wurtemberg, la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et la Saxe-Anhalt n'envisagent actuellement aucune coupe. C'est également le cas pour Hambourg, indirectement touché par les coupes des États voisins.

L'augmentation du prix du billet

Le billet Allemagne, qui permet une utilisation illimitée des bus et des trains pour les transports régionaux et locaux dans toute l'Allemagne, coûte actuellement 49 euros par mois. Cependant, les ministres des transports des États ont annoncé une augmentation du prix pour l'année prochaine.

Dans le contexte du débat national sur le billet Allemagne et les subventions, la Basse-Saxe examine actuellement

