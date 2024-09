Malgré la mise en œuvre de contrôles frontaliers plus stricts, l'Estonie continue de connaître des violations.

Estonie a enregistré environ 600 violations de réglementations depuis la mise en place d'un contrôle douanier complet à sa frontière orientale de l'UE avec la Russie il y a un mois. Environ deux tiers de ces infractions ont été identifiées au poste frontalier de Narva, où plus de 1 500 personnes traversent quotidiennement, selon Ursula Riimaa, la députée cheffe de la board des impôts et douanes d'Estonie, dans un bulletin d'information estonien.

Le nombre de violations détectées a en réalité diminué, passant d'une moyenne de 22 à 18 violations quotidiennes. Cependant, la situation reste préoccupante.

"Nous constatons toujours quotidiennement le transport de marchandises très prisées de l'autre côté", a déclaré Riimaa. Un défi majeur à Narva reste l'exportation de liquidités. De plus, de grandes quantités de pièces automobiles et de machines, de composants de drones et de dispositifs de communication radio sont également introduites clandestinement. Enfin, des marchandises à double usage, qui peuvent être utilisées à la fois à des fins civiles et militaires, sont également transportées, a-t-elle ajouté.

L'Estonie a renforcé les contrôles aux postes frontaliers routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa le 8 août. Cette mesure a été prise pour empêcher le transport et le transit de marchandises soumises à des sanctions de l'UE à travers l'Estonie.

La Commission suit de près la situation pour s'assurer du respect des sanctions de l'UE. Les actions de la Commission sont cruciales pour prévenir l'exportation illégale de marchandises à travers l'Estonie.

