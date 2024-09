- Malgré la crise actuelle de l'industrie automobile, un analyste chevronné reste optimiste.

Au milieu des déficits et de la mauvaise humeur dans le secteur automobile allemand, l'experte Ifo Anita Wolf reste optimiste. Elle ne écrit pas le secteur entier, même en considérant le récent rapport de mauvaise humeur de l'Ifo. Selon elle, le secteur automobile a surmonté de nombreuses crises dans le passé et en rencontrera certainement plus à l'avenir.

La capacité du secteur à rebondir et à innover dans l'adversité est quelque chose que Wolf met en avant. Cette adaptabilité est visible dans la façon dont il a géré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et a développé des brevets de propulsion électrique ces dernières années.

Wolf pense que les fabricants ont agi trop tard

Selon Wolf, cette résilience est également visible chez les fournisseurs. "De mon point de vue, la plupart se sont très bien adaptés", déclare-t-elle. Cette adaptation est particulièrement visible chez ceux qui se sont préparés à la transition vers les véhicules électriques.

Cependant, Wolf reconnaît également les défis que le secteur rencontre actuellement. Elle critique le secteur automobile pour sa réponse tardive à l'électrification, arguant qu'il est en retard sur les nouveaux fabricants de véhicules électriques, en particulier en Chine. De plus, les attentes des clients, en particulier sur le marché chinois crucial, posent un défi. Les fabricants allemands sont encore en retard en termes d'offre d'options d'information et de divertissement à bord.

ADAC annonce la première étape significative en matière de promotion des véhicules électriques

Outre ces problèmes structurels, le secteur automobile est également touché par le ralentissement économique mondial, qui frappe les secteurs dépendants des exportations. Le rapport mensuel du climat du secteur de l'Ifo montre une chute significative des prévisions d'exportations, avec une valeur de -29,6 points, la plus basse de ces dernières années.

Selon ADAC, une issue possible à cette situation est la promotion proposée des voitures de société électriques. Le gouvernement a déjà annoncé des incitations fiscales pour ces véhicules. "Environ deux tiers des nouvelles immatriculations ici sont pour des utilisateurs commerciaux, qui sont encore réticents à l'achat ou à la location de véhicules purement électriques", déclare ADAC. De telles incitations fiscales bénéficieraient à la fois aux fabricants et aux consommateurs, car ces véhicules deviendraient plus accessibles sur le marché de l'occasion après quelques années.

La crise actuelle dans le secteur automobile allemand, mise en évidence par les prévisions d'exportations basses dans le rapport mensuel du climat du secteur de l'Ifo, a conduit ADAC à proposer la promotion des voitures de société électriques avec des incitations fiscales potentielles. Cette crise, associée à la réponse tardive du secteur à l'électrification et aux attentes des clients, en particulier sur le marché chinois, met sous pression les fabricants allemands pour innover et s'adapter.

