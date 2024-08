Malgré des réductions de prix, BYD parvient à augmenter ses bénéfices.

Au milieu d'une rude bataille des prix sur son marché domestique, le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a connu une augmentation de ses bénéfices au cours de la saison printanière. Contre toute attente, les profits de l'entreprise ont bondi de 33% par rapport à l'année précédente, atteignant 9,1 milliards de yuans (environ 1,15 milliard d'euros), selon les propres données de BYD. Il s'agit de la plus forte augmentation des bénéfices depuis la fin de l'année 2023. Les revenus ont également augmenté de 25%, passant de 176,2 milliards de yuans au deuxième trimestre.

Grâce à sa stratégie d'intégration verticale, qui comprend la production de composants essentiels tels que les batteries en interne, BYD a réussi à conquérir une plus grande part de marché en Chine pendant cette période, dépassant Volkswagen pour devenir le principal constructeur automobile. Malgré la concurrence féroce, BYD a réussi à maintenir sa position sur le marché.

Pour atteindre son objectif de croissance annuelle de 20% des revenus, BYD propose des remises importantes sur ses séries populaires Dynasty et Ocean. L'entreprise vise à renforcer son rôle de leader avec une part de plus d'un tiers des véhicules électriques neuves (VE) en Chine. Ce secteur comprend non seulement les véhicules électriques, mais aussi les modèles hybrides.

Au deuxième trimestre, BYD a livré 426 039 véhicules électriques à 100% pendant le deuxième trimestre, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Bien que Tesla ait réussi à vendre 443 956 unités, BYD a brièvement dépassé Tesla en termes de livraisons au cours du quatrième trimestre. En Allemagne, BYD a livré 1 432 véhicules à des clients, avec 4 317 véhicules immatriculés au début de l'année.

En réponse à la rude concurrence des prix à domicile et à l'augmentation des tarifs, les principaux constructeurs chinois de véhicules électriques tels que BYD cherchent actuellement à étendre leur présence à l'international. L'Europe, par exemple, est une destination cible, avec des projets d'usine en Hongrie et dans d'autres pays.

Les impressionnants résultats de BYD, avec un bénéfice de 9,1 milliards de yuans au cours de la saison printanière, sont clairement visibles dans les chiffres trimestriels. À l'avenir, l'entreprise vise à maintenir cette dynamique et à atteindre son objectif de croissance annuelle de 20% des revenus.

