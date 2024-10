Malgré des personnalités de renom, l'autorité intérieure reste celle de la figure maternelle.

Quatre Femmes - Une Entreprise Commune. Tina Knowles, Donna Kelce, Maggie Baird et Mandy Teefey sont reconnues pour avoir élevé des enfants célèbres : Beyoncé, Travis Kelce, Billie Eilish et Selena Gomez. Dans une interview collective, ces mères célèbres partagent leurs anecdotes de parentalité.

leurs enfants remplissent des stades immenses, ont des légions de followers et accumulent des fortunes, mais à la maison, Maman est toujours la patronne. Pour le numéro "Femmes de l'année" du magazine américain "Glamour", les mères de Beyoncé, de l'étoile de la NFL et compagnon de Taylor Swift Travis Kelce, de Billie Eilish et de Selena Gomez se réunissent pour une interview conjointe. Le magazine les a choisies pour sa une en tant que "Femmes de l'année" pour avoir élevé certaines des personnes les plus reconnues dans le monde.

Pas toujours une partie de plaisir !

Donna Kelce partage ses difficultés, révélant : "Être mère est peut-être le défi le plus difficile que j'ai jamais relevé dans ma vie. C'est plus facile d'aller travailler, mais prendre soin d'enfants qui dépendent entièrement de vous tout en essayant de faire de votre mieux avec les moyens limités dont vous disposez peut être démoralisant." Elle n'avait jamais imaginé que ses fils Travis et Jason Kelce deviendraient des stars de la NFL, malgré leur talent athlétique. "Vous ne savez jamais jusqu'à ce que vous receviez ces lettres d'acceptation universitaires, et puis vous vous rendez compte, 'Peut-être qu'ils ont quelque chose de spécial.'"

Pas de favoritisme !

Un souvenir résonne également avec la mère de Beyoncé. Elle et son mari ont inscrit sa fille à des cours de danse car elle était si timide, raconte Tina Knowles : "Et elle est montée sur scène et l'a conquise. Nous nous sommes regardés étonnés, en nous demandant, 'Qui est cette fille?' La confiance était là, et je pouvais la voir. Quelque chose avait changé sur cette scène que je n'avais jamais vu auparavant."

La célébrité de Beyoncé et l'adoration constante de son public ne plaisent pas à sa mère. Souvent, Tina Knowles rappelle à sa fille qu'elle est tout à fait capable de gérer ses propres affaires. Elle lui enseigne : "Regarde les gens dans les yeux, dis 'bonjour', ne sois pas prétentieuse !" Elle croit qu'il est important d'inculquer ces valeurs aux enfants, "car les gens font constamment tout pour eux, et parfois ils finissent par devenir trop autocentrés."

"Elle peut tenir son propre parapluie"

La mère de Billie Eilish voit également cela. Elle parle de sa fille : "Elle se produit devant 10 000 personnes, mais cela ne dure qu'une heure et demie. Le reste du temps, elle est à la maison avec son frère qui la taquine à table. C'est ta famille qui te maintient les pieds sur terre."

La mère de Selena Gomez est tout à fait d'accord et se souvient d'une situation où sa fille, au début de sa carrière d'actrice, est sortie de sa caravane à l'instant où il s'est mis à pleuvoir, avec un parapluie immédiatement offert. "Je lui ai dit, 'Elle peut tenir son propre parapluie.' Elle doit apprendre à faire le plein de sa propre voiture. Elle doit devenir une personne d'abord."

Maintenant, les quatre mères ont acquis leur part de célébrité et sont souvent reconnues. Même les lunettes de soleil ne peuvent pas les protéger, se plaint Donna Kelce. Mais elle semble en profiter. Surtout depuis qu'elle entend souvent parler de l'admiration de ses fils. "Et qui n'aimerait pas entendre ça ?" Quelque chose que d'autres mères célèbres peuvent probablement comprendre.

