Malgré certains progrès, les adolescents <unk> en particulier les filles <unk> sont toujours aux prises avec leur santé mentale depuis la pandémie, selon le rapport.

L'enquête, le sondage sur les comportements à risque chez les jeunes, menée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis depuis plus de trois décennies pour mesurer le bien-être des élèves du secondaire américains, a révélé une amélioration de deux points dans le pourcentage d'adolescents déclarant avoir éprouvé des sentiments persistants de tristesse ou d'absurdité de 2021 à 2023, les dernières années mesurées par l'enquête. Cependant, dans l'ensemble, le tableau pour les adolescents reste plutôt sombre.

En 2023, 40 % des élèves ayant répondu au sondage ont déclaré avoir éprouvé des sentiments persistants de tristesse ou d'absurdité. Ce taux a diminué par rapport à un pic de 42 % en 2021, mais il est toujours d'environ 10 points de pourcentage plus élevé qu'il y a une décennie.

De plus, 20 % ont déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide, en augmentation par rapport à 17 % en 2013. Neuf pour cent ont déclaré avoir tenté de se suicider, en baisse par rapport à un pic de 10 % en 2021, mais toujours plus élevé que les 8 % rapportés en 2013.

Le dernier tour de l'enquête a été réalisé par plus de 20 000 élèves de la 9e à la 12e année d'un échantillon national représentatif de 155 écoles.

"Les chiffres nous disent que nos jeunes souffrent et que nous sommes confrontés à une crise de santé mentale", a déclaré le Dr Jill Emanuele, vice-présidente, Formation clinique, à l'Institut de l'esprit de l'enfant à New York. Elle n'a pas participé au sondage.

Lorsque les chercheurs ont séparé les chiffres selon le sexe, le tableau était très différent. Plus de la moitié des filles (53 %) ont déclaré se sentir constamment tristes ou absurdes, comparativement à 28 % des garçons. En 2013, ces chiffres étaient de 39 % pour les filles et de 21 % pour les garçons.

"Les filles sont vraiment plus touchées", a déclaré Emanuele, qui a également noté que l'écart entre les sexes n'était peut-être pas aussi important qu'il y paraissait. "Les filles sont plus verbales et expressives quant à certains de leurs défis, traditionnellement, les garçons moins, bien que je pense que cela change."

Les chercheurs du CDC ont reconnu la gravité des problèmes, mais ils étaient optimistes quant aux récentes améliorations de certains des indicateurs mesurés dans l'enquête.

"Nous ne sommes pas sortis du bois, loin de là. Nous sommes toujours, je crois, confrontés à une crise de santé mentale chez les jeunes", a déclaré le Dr Kathleen Ethier, directrice de la Division de la santé des adolescents et scolaire du CDC. "Mais lorsque nous regardons les données de 2021 à 2023, nous commençons à voir ces lueurs d'espoir."

Les plus grands progrès dans les sentiments persistants d'absurdité au cours des deux dernières années ont été enregistrés chez les élèves multiraciaux, asiatiques et hispano-américains.

Et Ethier s'est réjouie de constater que le nombre d'élèves noirs ayant signalé une tentative de suicide ces deux dernières années avait diminué.

"En 2021, le pourcentage d'élèves ayant déclaré avoir tenté de se suicider parmi les jeunes noirs coïncidait également avec certaines données préoccupantes sur la mortalité par suicide chez les jeunes de couleur, et nous sommes donc heureux de constater que moins de jeunes noirs tentent de se suicider, espérons que nous verrons également des baisses similaires dans la mortalité", a déclaré Ethier.

Même s'il y avait des améliorations légères, le sondage montrait que certains groupes souffraient plus que d'autres. Environ la moitié des enfants s'identifiant comme gay, bisexuels, transgenres et queer ont déclaré avoir connu une mauvaise santé mentale au cours du dernier mois, et ce groupe était beaucoup plus susceptible de signaler des tentatives de suicide et de subir des violences.

"Nous sommes toujours confrontés à des disparités importantes pour les jeunes LGBTQ+ en termes d'expérience de violences et de mauvaise santé mentale, ainsi que de pensées et de comportements suicidaires, ce qui reste une préoccupation majeure pour nous", a déclaré Ethier.

Emanuele a déclaré que les chiffres pour les enfants LGBTQ+ n'étaient pas une surprise, mais ils étaient décevants à voir.

"Les jeunes de la population LGBTQ+ rapportent absolument des niveaux plus élevés de défis de santé mentale parce qu'ils doivent opérer dans une société qui, dans l'ensemble, ne les accepte pas", a déclaré Emanuele, "Alors, je veux dire, quand vous devez faire face à cela régulièrement... c'est un véritable défi pour votre santé mentale."

Emanuele a déclaré que la crise était exacerbée par le manque de ressources et de professionnels de santé mentale pour les enfants et les adolescents, mais les parents peuvent aider.

"Nous voulons tous que les enfants aient une certaine littératie en santé mentale, et nous ne voulons pas que tout vienne de TikTok", a-t-elle déclaré.

Les parents doivent commencer par s'informer avec des ressources en ligne fiables. Parler à leurs adolescents pour ouvrir un canal de communication est une première étape importante, a-t-elle déclaré.

"Être capable de dire : 'Comment vas-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pouvoir dialoguer ensemble, c'est une des premières choses, je pense", a-t-elle déclaré.

