Malaika Mihambo fait rapport après l'effondrement

C'est un moment effrayant aux Jeux Olympiques : Malaika Mihambo remporte l'argent au saut en longueur, puis s'effondre, pleure et doit être transportée en fauteuil roulant. Plusieurs heures plus tard, elle donne le feu vert et explique les événements.

La médaillée d'argent olympique Malaika Mihambo a donné le feu vert après un moment inquiétant en fauteuil roulant. "Je me sens mieux maintenant. Je suis vraiment fière de moi", a déclaré la trentenaire tard dans la soirée lors de la conférence de presse.

Après la finale du saut en longueur, elle a été poussée à travers l'intérieur du stade en fauteuil roulant par des aidants. Des photos ont montré la championne d'Europe Mihambo en train de pleurer avec son entraîneur Ulli Knapp. Elle semblait également avoir des problèmes de cou. Elle a décrit avoir eu des problèmes respiratoires, a déclaré Mihambo. "J'ai dû faire des exercices de respiration tout le temps, sinon je n'aurais pas tenu jusqu'à la fin de la compétition."

Elle se sent encore fatiguée et épuisée, a-t-elle déclaré après avoir récupéré. "Depuis que Corona a atteint mes poumons, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer", a déclaré la sauteuse en longueur. "C'était la même chose il y a deux ans à Munich."

À l'époque, elle a remporté l'argent et s'est effondrée épuisée après la compétition. Il y a deux ans, elle a été infectée par le coronavirus après avoir remporté le titre mondial. Cette fois-ci, cela l'a atteinte aux Championnats d'Europe à Rome. Après son titre là-bas, elle a été retardée par une infection au coronavirus. Elle a réussi à se remettre en forme et à remporter l'argent avec 6,98 mètres derrière Tara Davis-Woodhall des États-Unis (7,10 mètres).

"C'est triste à voir. C'est trop pour son corps. L'esprit est toujours frais, mais le corps ne peut pas suivre", a déclaré l'expert TV Frank Busemann sur ARD. Mihambo a besoin de temps avant de pouvoir parler elle-même. Elle était assise sur le podium lors de la conférence de presse, avec son entraîneur Ulli Knapp à ses côtés, parlant de la médaille d'argent remportée et non de l'or manqué.

Avant les images dramatiques, la médaillée d'argent avait célébré avec le drapeau allemand et une médaille. "Ce sont tous des professionnels. Ils devraient être sortis avec la tête sous le bras. Ils veulent performer", a ajouté Busemann.

Malgré les défis physiques qu'elle a rencontrés, Malaika Mihambo a continué à exceller en athlétisme, remportant une autre médaille d'argent au saut en longueur aux Jeux Olympiques. Malgré son effondrement après sa victoire, elle a réussi à surmonter ses problèmes respiratoires, démontrant sa résilience et sa passion pour le sport.

