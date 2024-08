Majorque échappe de peu à de violentes tempêtes

Les locaux et les touristes peuvent pousser un soupir de soulagement : l'île a évité les tempêtes sévères qui ont fait rage, surtout en Méditerranée. Si certaines zones de l'île des Baléares ont été touchées par des inondations, la circulation aérienne a également été affectée.

La tempête tant redoutée est passée sans causer de gros dégâts sur l'île touristique de Majorque. La plupart des précipitations sont tombées en mer autour de l'île des Baléares pendant la nuit. Sur la terre ferme, il n'y a eu que des précipitations modérées et des inondations mineures. Le service météorologique national Aemet a abaissé l'alerte de tempête du niveau rouge au niveau orange.

Initialement, la partie la plus violente du front de tempête était censée balayer l'île touristique pendant la nuit de mercredi à jeudi et pendant les heures matinales. Aemet n'excluait pas que jusqu'à 180 litres d'eau par mètre carré puissent tomber en quelques heures. Cependant, la plupart des précipitations sont tombées en mer. Jusqu'à 15 heures, le niveau d'alerte rouge était toujours en vigueur dans le nord de Majorque, suivi d'un bref niveau d'alerte orange, puis du niveau d'alerte jaune, qui prévoyait des précipitations et des orages pour vendredi.

La crainte d'une tempête sévère sur l'île était telle à certains moments que le gouvernement des Baléares a annulé la plupart des festivals publics et a recommandé aux gens de rester chez eux autant que possible.

Retards dans la circulation aérienne

Comme cela avait été le cas avec les fortes précipitations en juin, les précipitations étaient inégalement réparties sur l'île. Alors que seulement quelques gouttes sont tombées dans la capitale palmaise au début, les villes de Sóller et de Port de Sóller, dans le nord-ouest de l'île, ont été plus touchées. Là, l'eau a coulé à travers certaines rues et la police a dû secourir dix personnes d'un appartement où l'eau était déjà à hauteur de genou et où la porte refusait de s'ouvrir, comme l'ont rapporté les journaux locaux. Plus tard, il a également plu à Palma, mais seulement brièvement.

Entre-temps, les touristes de Majorque ont dû faire preuve de patience, surtout lors de leur arrivée et de leur départ. Il y a eu des retards de plusieurs heures et certaines annulations de vols à l'aéroport de Palma. Avec l'amélioration de la météo, les opérations aériennes ont également repris progressivement à la normale.

La tempête tropicale qui était attendue pour causer des dommages importants à Majorque s'est Significativement affaiblie, ne laissant que des précipitations modérées et des inondations mineures sur la terre ferme. Malgré cela, certains vols à destination et en provenance de l'aéroport de Palma ont été retardés ou annulés en raison de l'impact de la tempête tropicale.

Lire aussi: