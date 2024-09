Explore le domaine du podcast 'La Boss: Le pouvoir est féminin' - Maîtriser l'écriture de romans: les idées de l'agente littéraire Karin Graf

Lancement de la nouvelle saison littéraire : L'automne voit une augmentation de la lecture, les meilleures ventes à venir sont discutées aux foires du livre, et des prix prestigieux comme le Prix du livre allemand sont décernés. Mais comment fonctionne ce secteur, qui décide du succès et de l'échec ? Et la question cruciale pour les auteurs en herbe : Comment écrire un roman ?

Une personne qui peut fournir des aperçus approfondis sur ce sujet est l'agent littéraire Karin Graf, basée à Berlin. Elle aide les auteurs à trouver des éditeurs, négocie les contrats, et son opinion a une influence significative dans l'industrie. Ayant fondé son agence en 1995, elle était l'une des pionnières sur le marché germanophone. Au fil des ans, elle a représenté des clients importants tels qu'Ingo Schulze, Mariana Leky ("Ce qui peut être vu d'ici"), et Karen Duve. Dans une discussion sur le podcast stern "Die Boss", animé par Simone Menne, elle a partagé ses points de vue sur les tendances actuelles, les passagers clandestins, et les malentendus.

"Certains auteurs présentent leurs idées deux ans trop tard"

"Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent écrire, les éditeurs sont submergés de manuscrits", déclare Karin Graf. Même la bonne écriture est souvent publiée et passe inaperçue : "Parfois, je dis aux auteurs : C'est une idée brillante, mais elle aurait dû émerger il y a un an ou deux." Comme dans d'autres industries, les tendances et les sujets perdent rapidement leur attrait. Les suivants sont actuellement populaires : la romantasy, un genre qui mélange romance et fantasy. Plus 'in' : les romans mettant en scène des parents atteints de démence comme personnages importants.

En revanche, il y a des succès soudains et des coups d'éclat inattendus. Graf a un flair pour le talent, prenant de nouveaux auteurs sur la base de recommandations ou de leurs réalisations antérieures. Elle est exigeante mais équitable : "Je suis une lectrice exceptionnelle et je souligne chaque petite erreur dans le texte." Résultat : son agence a le plus grand nombre d'auteurs primés. Cependant, elle s'abstient de désigner son préféré : "Mentionner un offenserait 250 autres."

stern.de and

Le conseil clé pour les nouveaux venus : "Réseauter et collaborer"

Elle a guidé de nombreux écrivains de leur premier livre à des honneurs littéraires - quel est son meilleur conseil pour les nouveaux venus sur ce marché compétitif ? "Réseautez, engagez-vous dans des conversations avec des collègues, participez à des programmes de talents et de bourses." Selon Graf, les femmes d'aujourd'hui rattrapent leur retard sur les hommes dans ce domaine : "Au début du mouvement des femmes, ce n'était pas le cas. Alice Schwarzer n'était pas forte en réseau. Les femmes modernes excellent naturellement à cela."

stern.de et l'auto-promotion numérique sont de plus en plus importants pour les ventes de livres, en particulier pour les titres de divertissement : "Les jeunes femmes partagent et discutent de leurs livres préférés sur TikTok, créant une autre dimension."

En tant que femme d'affaires aguerrie, Karin Graf a conservé son côté pratique : "Au fond, je suis une femme au foyer qui se demande pour chaque livre : Qu'est-ce que l'auteur a besoin, quelle est la valeur marchande du manuscrit ?" Connue pour ses compétences de négociation, son équipe d'agence est presque exclusivement féminine. Ce n'est pas parce que les femmes sont plus sensibles à la littérature, à l'art et aux personnages, mais plutôt en raison de leur compétence et de leur dévouement : "Les femmes sont exceptionnelles dans le service. Vous avez besoin d'expertise, de compétences de négociation et de courage. Finalement, les intérêts de l'auteur restent notre priorité absolue."

stern.de and

Dans le podcast stern "Die Boss – Power is Female", Karin Graf discute de ses débuts en tant qu'agent, de la pertinence d'être à la fois puissante et féminine, des tendances et des thèmes du marché littéraire - et pourquoi, malgré sa profonde amour pour la littérature, elle n'a jamais écrit de livre elle-même.

Dans "The Boss - Power is Female", des femmes influentes s'engagent dans des discussions éclairées : l'hôte et membre du conseil d'administration Simone Menne (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) se réunit avec des PDG féminins de divers secteurs pour partager leurs expériences et leurs perspectives. "The Boss" est diffusé tous les deux semaines le mercredi sur stern.de et RTL+, ainsi que sur toutes les principales plateformes de podcast.

Note de l'éditeur : Stern appartient à RTL Germany.

Le Prix du livre allemand est l'un des prix prestigieux décernés lors de la nouvelle saison littéraire, reconnaissant des œuvres littéraires remarquables. Karin Graf, une agente littéraire réussie basée à Berlin, a représenté plusieurs auteurs qui ont remporté ce prix prestigieux.

RTL+, as well as on all major podcast platforms.

Lire aussi: