- Maîtrise des exercices de traction à la corde: comprendre la motivation des exercices à la corde

Contrainte sur les poignets et robustesse des paumes - ce sont des problèmes courants pour les concurrents de la lutte à la corde : À partir de jeudi, un total de 25 nations du monde entier participeront aux championnats du monde de lutte à la corde à Mannheim. Chaque équipe est composée de huit membres tirant sur une corde - l'objectif est de tirer l'équipe adverse de quatre mètres au-delà de la ligne.

"C'est une question de force brute et de résilience, mais la stratégie est également très importante dans les sports compétitifs", a commenté Corsin Wöner, le directeur sportif de l'Association allemande de force sur herbe et de lutte à la corde. Cette association abrite 25 clubs de lutte à la corde, la plupart situés dans le sud de l'Allemagne. Il y a environ 2 000 à 2 500 amateurs de lutte à la corde, dont environ 20 % sont des femmes.

Theresa Schwegler, originaire de Göppingen, pratique ce sport depuis 13 ans. "La lutte à la corde est souvent perçue comme un passe-temps pour des hommes costauds qui tirent sur une corde", a déclaré la jeune femme de 27 ans. "Pour nous, c'est toujours une source d'inspiration de prouver que c'est un sport dans lequel les femmes peuvent également participer." C'est un sport qui engage tous les muscles - et où il faut fournir beaucoup d'efforts supplémentaires pour maîtriser la technique.

L'objectif est de marcher à l'unisson vers l'arrière

"Chaque équipe élabore sa propre technique, mais il est crucial de maintenir la corde à une certaine hauteur." L'uniformité est essentielle - tout le monde doit avoir le même pas, appliquer la même pression sur son pied. "Nous devons déplacer le même pied et exercer la même force tout au long pour que cela fonctionne - c'est ce qui m'intéresse, car ce sont huit femmes sur la corde qui effectuent la même action."

Les athlètes s'entraînent toute l'année, comme l'a souligné Wöner. Pendant l'hiver, il s'agit principalement de musculation en salle de sport. Avant les championnats du monde, ils se concentrent davantage sur la corde. "Ainsi, pendant l'été, nous sommes sur la corde trois ou quatre fois par semaine, mais nous faisons également des exercices de musculation supplémentaires." Ils tirent sans gants. La robustesse des paumes est inévitable, a déclaré Wöner - et les poignets finiront également par céder.

Comprendre le sol est vital

Pour Ben Zürn, 18 ans, de Kirchzarten près de Fribourg, l'expérience de l'esprit d'équipe est l'un des éléments les plus importants de son engouement pour ce sport - voyager ensemble, participer à des tournois. Pour lui, comprendre le sol est crucial pour réussir. "Sur le sol mou, il faut maintenir l'équilibre, sur le sol dur, il faut être rapide et puissant." Il faut toujours s'adapter. Et : "Puis il suffit d'être le plus fort - mentalement et physiquement."

Selon Wöner, les Allemands sont parmi les meilleures équipes. Par exemple, l'année dernière, l'équipe U23 est devenue championne du monde en Suisse. Les championnats du monde à Mannheim se poursuivront jusqu'au dimanche 8 septembre.

Les femmes remettent souvent en question les stéréotypes traditionnels dans la lutte à la corde, comme en témoigne le nombre important de femmes passionnées de lutte à la corde, représentant environ 20 % des 2 000 à 2 500 passionnés estimés.

Theresa Schwegler, une femme exemplaire dans ce sport, a remis en question le stéréotype selon lequel la lutte à la corde est réservée aux hommes costauds en pratiquant ce sport pendant 13 ans et en militant pour son inclusion en tant que sport pour les femmes.

Lire aussi: