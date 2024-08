- Maître Leverkusen continue son chemin, en adhérant avec persévérance à son modèle précédent

Un autre but tardif de Leverkusen scelle un début de saison parfait. Le joueur international Florian Wirtz a marqué en prolongation (90.+11) pour offrir une victoire 3-2 (2-0) face à Borussia Mönchengladbach. Pour l'instant, l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso est quasi invincible en Bundesliga. Wirtz a profité d'une deuxième chance créée par son penalty manqué, arrêté par le gardien de Gladbach Jonas Omlin plus tôt.

Granit Xhaka (12') et Wirtz (38') avaient donné l'avantage à Leverkusen avec un score de 2-0. Cependant, des buts de Nico Elvedi (59') et Tim Kleindienst (85') ont fait croire que Leverkusen ne sortirait pas vainqueur. Mais devant 54 042 spectateurs, Leverkusen, comme la saison dernière, a marqué un but crucial à la dernière minute.

Leverkusen reste invaincu depuis 35 matches de Bundesliga et 42 dans toutes les compétitions domestiques. Pour Gladbach, qui avait commencé la saison avec de grands espoirs, cette défaite est une première déception. Le match a été momentanément arrêté à la mi-temps en raison de fumigènes.

Leverkusen commence la Bundesliga sans changement dans l'équipe de départ

"Le passé est derrière nous", avait souligné l'entraîneur de Bayer Xabi Alonso jeudi. Au coup d'envoi, il a aligné son équipe championne sans aucun nouveau joueur, y compris Lukas Hradecky et les deux anciens joueurs de Gladbach, Granit Xhaka et Jonas Hofmann. Le défenseur de l'équipe nationale Jonathan Tah était également sur le terrain, en tant que capitaine de la défense. Son transfert éventuel à Bayern Munich reste incertain. Les trois nouveaux joueurs, Martin Terrier, Aleix Garcia et Jeanuel Belocian, sont tous restés sur le banc.

Les supporters de Gladbach, comme à deux reprises auparavant, ont célébré le début de la saison avec une marche blanche depuis le centre-ville jusqu'au stade. Ils ont manqué la présence du milieu de terrain Manu Kone, qui pourrait encore rejoindre un autre club pendant cette période de transfert. L'entraîneur de Borussia Gerardo Seoane, prédécesseur d'Alonso à Leverkusen, a introduit deux nouveaux joueurs, Kevin Stoeger et Tim Kleindienst, dans l'équipe de départ.

Joie mesurée après le but sensationnel de Xhaka

Le match a commencé de manière intense, avec les visiteurs affichant une approche plus mature et dominant le jeu. Le premier but de 1-0 de Leverkusen était quelque peu chanceux, Xhaka, après une passe de Jeremie Frimpong, ayant envoyé un tir puissant dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur de 31 ans, qui avait passé quatre ans avec Borussia, n'a célébré son but de rêve que modestement. Six minutes plus tard, la barre transversale de Gladbach a tremblé lorsque la contre-attaque de Victor Boniface a heurté le bois.

Leverkusen a ensuite affiché plus de courage et créé sa première véritable occasion avec Kleindienst, mais Borussia a riposté dans une contre-attaque, Wirtz terminant la passe de Frimpong avec un tir du pied gauche dans la lucarne opposée. Le but de Kleindienst a été annulé après une révision vidéo en raison d'une position de hors-jeu.

Gladbach a

