Maite Kelly a l'intention de se plonger dans le monde en 2025.

Maite Kelly est généralement une invitée régulière des shows Schlager, mais elle prévoit un changement pour l'année à venir. Au lieu de faire des apparitions télévisées fréquentes, elle prévoit de prendre une pause, promettant à ses fans quelque chose d'excitant à son retour. Avant son comeback, toutefois, elle doit s'immerger davantage dans son for intérieur.

Sur son Instagram, avec un post ayant atteint 245 000 abonnés, Kelly annonce à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. À partir de janvier 2025, elle entamera une grande tournée, affirmant qu'elle sera remplie de "spectacles en direct époustouflants". Son cœur bat la chamade d'anticipation, assure-t-elle, promettant plus de musique, de tubes et de danse que jamais auparavant. Elle aspire à se connecter avec son public sur un plan personnel lors de ces concerts.

Cependant, les téléspectateurs devront peut-être supporter son absence pendant un certain temps, car Kelly annonce une pause prolongée des apparitions télévisées. Elle exprime sa gratitude pour ses moments passés à la télévision, mais elle cherche maintenant du temps pour "s'immerger" et éviter les émissions animées par Giovanni Zarrella ou Florian Silbereisen.

"Je réapparaîtrai"

La retraite de Kelly sert un but positif. Elle aspire à utiliser son congé télévisé pour créer "les plus magnifiques chefs-d'œuvre" de sa carrière. Son esprit fourmille d'idées. "Il y a tant en réserve", partage-t-elle. "Je réapparaîtrai un jour pour vous étonner et vous inspirer."

Au cours de sa période de recherche de soi, Kelly fera toujours des apparitions dans certains shows télévisés et, bien sûr, des performances en direct. Elle réaffirme ses fans, déclarant : "Il y aura plus de musique, plus de tubes et plus de danse que jamais auparavant". Sa tournée "Only Love" la mènera dans 15 villes allemandes et à Zurich de janvier à mars 2025.

