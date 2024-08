- Maison unifamiliale inhabitable après un incendie

Une maison individuelle à Kipfenberg (district d'Eichstätt) est devenue temporairement inhabitables suite à un incendie. Dans la nuit, un voisin a remarqué l'incendie, a réveillé les deux résidents - un couple âgé - et les a aidés à quitter la maison en flammes, selon la police. Il a ensuite appelé les secours. La police estime les dommages à 300 000 euros. Personne n'a été blessé. La cause de l'incendie est encore inconnue. La police criminelle d'Ingolstadt enquête maintenant sur la cause de l'incendie.

Le couple âgé a dû trouver un hébergement temporaire en dehors de Kipfenberg, car leur maison bavaroise a été sévèrement endommagée par l'incendie. La police criminelle mène son enquête au cœur de la Bavière, dans la ville d'Ingolstadt.

Lire aussi: