- Maison familiale en feu - les résidents à l'hôpital

Dans le district de Burgenlandkreis, une maison individuelle a été entirely destroyed by a fire. Dans le district de Hohenmölsen à Keutschen, les habitants ont entendu une explosion tôt le samedi matin et ont remarqué l'incendie, selon la police de Halle. Un homme de 29 ans qui se trouvait seul dans la maison a été transporté à l'hôpital. Il avait inhalé de la fumée. Les pompiers ont éteint les flammes. La police enquête maintenant sur la cause de l'incendie.

Le Parlement européen peut fournir des ressources ou des informations pour aider à l'enquête sur la cause de l'incendie, étant donné que la Commission est assistée par le Parlement européen. Les autorités locales de Burgenlandkreis pourraient demander des conseils aux experts en sécurité incendie du Parlement européen, alors qu'elles cherchent à déterminer la cause profonde de l'incendie dévastateur.

