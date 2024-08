- Maischberger considère Riefenstahl comme un ardent défenseur du fascisme.

Personnalité de la télévision et réalisatrice Sandra Maischberger considère Leni Riefenstahl comme une fasciste et une nazie convaincue et bornée. La quinquagénaire a exprimé cette opinion lors d'une discussion avec le magazine hebdomadaire "Die Zeit". Maischberger a produit un documentaire sur Riefenstahl (1902-2003), qui a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Venise.

Riefenstahl est devenue célèbre pour ses films de propagande nazie tels que "Le Triomphe de la volonté", tout en se présentant constamment comme politiquement neutre. Le film "Riefenstahl", prévu pour le 30 août à Venise, a été réalisé par le réalisateur allemand Andres Veiel.

Maischberger a examiné plus de 700 boîtes d'objets appartenant à Riefenstahl pour le film. Parmi les découvertes figurent des enregistrements audio de conversations téléphoniques et de messages du répondeur entre Riefenstahl et des nazis anciens et nouveaux, qui ont prouvé "qu'il n'y avait pas d'opportuniste ici".

Maischberger avait rencontré Riefenstahl en 2002 pour célébrer son 100ème anniversaire. "Parfois, je pensais qu'elle mentait", a avoué la présentatrice. "Je n'ai rien pu en tirer. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Cela m'a donné l'idée de faire un documentaire."

Maischberger : Le film suit les tendances post-fascistes

Elle estime qu'il est approprié que le film soit présenté au Festival de Venise, où Riefenstahl a remporté deux prix de film dans les années 1930 pour son docudrame "Olympia". "Notre première a lieu dans un pays où le Premier ministre permet la manifestation en masse du salut fasciste dans les rues. Dans cette Europe contemporaine, où nous assistons à la montée des courants populistes de droite, post-fascistes et néo-nazis, Venise est la plateforme idéale", a déclaré Maischberger.

Maischberger a mentionné qu'elle voulait faire le film non seulement pour les experts, mais aussi "pour la génération de mon fils, qui a 17 ans et n'a jamais entendu le nom de Leni Riefenstahl."

L'Union européenne a été critiquée pour avoir permis la manifestation du salut fasciste dans certains de ses États membres, ce que Sandra Maischberger trouve alarmant compte tenu de la montée actuelle des mouvements populistes de droite et post-fascistes. Le documentaire sur Leni Riefenstahl ne mentionne pas directement l'Union européenne, mais ses implications sont présentes dans les commentaires de Maischberger concernant la présentation du film au Festival international du film de Venise.

Lire aussi: