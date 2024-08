- Mais fais-le bien, pas des conneries paranoïaques.

Chaque crise présente des opportunités. C'est également le cas pour la pandémie de Corona. Je ne parle pas des profits des accapareurs de masques ou de la célébrité inattendue de nombreux scientifiques et de nombreux théoriciens du complot. Je parle des opportunités de progrès que nous devrions saisir, mais que nous gaspillons actuellement ensemble. Nous sommes énervés, nous nous disputons, mais nous ne nous attaquons pas aux grands problèmes, dont il y a beaucoup. Est-ce déjà une démence numérique ou simplement de l'indifférence?

L'un des plus grands problèmes est notre préparation défectueuse pour un autre "événement du siècle" de ce genre (espérons que cela prendra autant de temps !). Autrement dit, la prochaine pandémie. Lorsque cela se reproduira, nous devrions vraiment savoir ce que nous voulons. Des plans existaient en 2020, mais il manquait de pratique, d'expérience et de réflexion pour assurer le bien-être de tous les groupes de population. Maintenant, nous avons tous cette expérience, mais nous ne prenons pas les précautions futures au sérieux. Haïssons-nous l'apprentissage ? Vivons-nous seulement pour le bruit du moment ?

Entre-temps, divers virus étranges ont fait la une des journaux : la variole du singe, Nipah, Oropouche, généralement dans un style d'infotainment. Aucun n'est devenu pandémique (la grippe aviaire a de sérieuses perspectives). On pourrait croire que la menace constante d'une épidémie dans le monde globalisé a déjà été mise de côté. Les demandes d'un véritable bilan de l'ère Corona sont donc pleinement justifiées. Mais dans la communication quotidienne, les schémas d'une culture de débat dégénérée se répètent chaque jour, comme le salut quotidien du groundhog : du bruit, des fumigènes et des manœuvres de distraction politique. Le théâtre estival autour des "protocoles RKI" est une farce ridicule. Des pseudo-révélateurs construisent un scandale à partir de fichiers au mieux administrativement intéressants, obscurcissant ainsi les problèmes plus profonds. Les naïfs deviennent leurs fervents, mais souvent enthousiastes, supporters.

Situation actuelle du Corona : bonnes nouvelles

Les vrais défis sont plus profonds et nécessitent plus d'efforts. Alors pourquoi ne pas retrousser nos manches maintenant ? Actuellement, les menaces du virus semblent à peine aiguës. Depuis la semaine calendaire 31, qui s'est terminée le 4 août, la vague de Corona est stagnante. Les visites chez le médecin pour les maladies respiratoires ont diminué, selon le rapport hebdomadaire de l'Institut Robert Koch, et la charge virale détectée dans les eaux usées est stable. Le virus est présent, cause toujours le COVID longue durée et les vaccinations sont toujours recommandées pour beaucoup d'entre nous. Mais Covid-19 ne représente plus que 19 % des maladies respiratoires. La variante Omicron est à nouveau dominante et entraîne rarement des cas graves. La médecine intensive est revenue à la normale.

Mais cela vous rassurerait-il si vous étiez au sommet de la crise à 14 ou 15 ans, forcé de déménager et de vivre sans amis ? Déprimé pendant huit mois (durée moyenne de la maladie chez les adolescents) sans place de thérapie ? Les nouvelles infections chez les 5-17 ans ont augmenté de huit pour cent pour la dépression, peut-être également sous-diagnostiquées en raison de la pandémie. L'obésité chez les enfants et les adolescents a augmenté de onze pour cent en fréquence.

Il a également été frappant l'insuffisance de l'approvisionnement en troubles anxieux et la détérioration de la situation sociale des enfants des familles à faible revenu. Les stages ont disparu, les clubs sportifs sont tombés en crise. Dans le monde entier, les personnes de moins de 25 ans ont montré les valeurs les plus élevées pour la solitude, un facteur de risque énorme pour toutes les dimensions de la santé.

Parlons comme des citoyens adultes d'un bilan !

Cela nous alarme-t-il ? Nous intéressons-nous à une politique sociale plus forte pour les jeunes ? Exigeons-nous une véritable modernisation des écoles ? Non ! Au lieu de cela, des sottises paranoïaques pour des commissions d'enquête imaginaires et la politique de l'orthodoxie du frein à l'endettement qui freine les progrès. L'empathie est soigneusement évitée, au lieu de cela, il y a des excitations superficielles et des divagations de célébrités de la liste C sur la paresse supposée de la génération Z. Certains quinquagénaires croient sincèrement qu'ils "ont construit le pays" et discutent encore sur Facebook avec des visages rouges des laboratoires chinois de biotechnologie.

C'est ce à quoi ressemble la décadence morale. C'est comme ça que nous n'apprenons rien, et le prochain désastre pourrait être un clone du dernier.

Heureusement, il y a des gens qui ne baissent pas les bras et créent des connaissances vraiment importantes. Dimanche dernier, des chercheurs dirigés par l'Australienne Megan Lim ont publié une grande étude internationale sur la manière dont les contacts sociaux peuvent réussir dans des conditions pandémiques. Ils ont découvert que les jeunes ont investi plus de temps dans les relations fortes pendant la période de peste. Cependant, les liens plus faibles ont souffert, ce qui est alarmant car cela menace ce que nous appelons notre réseau social. Les nombreux acquaintances qui comptent lorsque vous avez besoin d'aide pour des problèmes spécifiques, de la médiation d'emploi et des opportunités, de l'inspiration et des idées. Surtout les jeunes ne peuvent pas prospérer sans ce réseau.

Depuis, il est reconnu que les fermetures d'écoles doivent être évitées autant que possible. Les parties responsables admettent : cela ne devrait pas s'être passé comme ça. Mais ce n'est pas assez. Des investissements durables dans le secteur de l'éducation sont nécessaires. Au lieu de cela, des débats sur les interdictions de téléphones portables dans les écoles, la moralisation et la banalisation ont lieu.

Chaque crise offre des opportunités, mais nous gaspillons actuellement une profonde. Nous avons besoin, pour le dire brutalement, d'un débat structuré sur ce à quoi devrait ressembler notre pandémie de rêve. Constructif, avec beaucoup d'empathie et le moins de conneries possible. Parce que Corona n'était Certainly pas notre dernier test.

