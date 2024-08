- Mainz recrute Hong de Belgique.

L'équipe de football allemande Mainz 05 a signé le milieu de terrain sud-coréen Hyun-seok Hong. Le joueur de 25 ans quitte le club belge KAA Gent pour rejoindre le club allemand, avec un contrat jusqu'en 2028, selon l'annonce de Mainz. Les termes financiers de ce transfert n'ont pas été révélés, mais des rumeurs évoquent un montant compris entre 4 et 6 millions d'euros.

Hong va retrouver son compatriote sud-coréen et coéquipier Jae-sung Lee au sein de FSV Mainz 05. Les deux joueurs ont déjà représenté leur pays ensemble au niveau national. Le directeur sportif de Mainz, Christian Heidel, a décrit Hong comme un "milieu de terrain offensif habile, imaginatif et buteur, capable de s'adapter à différents postes".

Heidel a également salué l'endurance de Hong : "Il donne l'impression de prendre un réel plaisir à courir : il couvre constamment de très longues distances pour son équipe, ce qui correspond parfaitement à notre style de jeu dynamique".

Hong a joué pour Gent à partir de l'été 2022, disputant plus de 100 matches officiels et marquant près de 40 buts. Il a également joué en Allemagne, avec les équipes U19 et seniors de SpVgg Unterhaching entre 2018 et 2019.

