- Mainz engagé dans un duel de la Coupe de la DFB contre le FC Bayern.

Tirage au sort pour FSV Mainz : Les Rhénans affrontent les recordmen FC Bayern Munich lors du deuxième tour de la DFB-Pokal. L'équipe de l'entraîneur Bo Henriksen aura au moins l'avantage du terrain à domicile les 29 ou 30 octobre, grâce au tirage au sort organisé à Dortmund.

Les équipes de 2e Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern et SV Elversberg, ont du pain sur la planche. Les Red Devils, finalistes de la saison dernière, doivent se rendre chez VfB Stuttgart, la deuxième meilleure équipe d'Allemagne. Pendant ce temps, Elversberg affronte les tenants du titre double Bayer Leverkusen. La grande finale est prévue le 24 mai 2025 à Berlin.

L'équipe de FSV Mainz est impatiente d'affronter FC Bayern Munich, surnommé FC Bayern, en DFB-Pokal. despite the tough opposition, l'équipe de l'entraîneur Bo Henriksen se sent confiant avec l'avantage du terrain à domicile pour leur match contre FC Bayern.

