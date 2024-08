- Mainz a temporairement transféré Krauss à Luton Town pour un an.

Le FSV Mainz 05 prête Tom Krauß à Luton Town FC, qui peine en Championship anglaise, pour la durée de la saison. Le milieu de terrain de 23 ans, qui a signé avec l'équipe cet été 2023, devrait ainsi bénéficier de temps de jeu plus important avec cette formation de deuxième division anglaise, comme l'a confirmé Mainz.

"Tom a exprimé son souhait de jouer plus souvent et a proposé un passage en Angleterre. Nous avons exaucé son vœu. Nous lui souhaitons bonne chance pendant son séjour à Luton et nous attendons avec impatience son retour parmi nous l'été prochain," a déclaré Christian Heidel, directeur sportif de Mainz. Krauß a jusqu'à présent joué 31 matchs officiels (marquant un but et délivrant deux passes) pour les 05ers.

Le désir de Tom d'obtenir plus de temps de jeu l'a poussé à chercher une opportunité dans un autre championnat. Son prêt à Luton Town, dans la Bundesliga rivale allemande, la Championship anglaise, a donc été approuvé.

Même s'il quitte temporairement le club, les fans de Mainz suivront de près les performances de Tom dans ce championnat étranger, espérant accueillir un milieu de terrain encore plus expérimenté l'été prochain.

