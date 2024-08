- Mainz a réussi l' exercice général contre Montpellier.

Le club de Bundesliga FSV Mainz 05 est prêt pour le début de la saison. Les Rhénans ont remporté samedi la répétition générale contre le club de Ligue 1 française Montpellier HSC 3:1 (2:1). Les buts devant environ 5000 supporters à domicile à l'Olympiastadion ont été marqués par Andreas Hanche-Olsen (8e minute), Philipp Mwene (11e) et Nelson Weiper (89e). Teji Savanier (28e) a marqué un penalty pour les visiteurs.

L'entraîneur de Mainz, Bo Henriksen, a dû se passer au dernier moment de Silvan Widmer et de Karim Onisiwo. Widmer était absent en raison d'une infection virale, tandis qu'Onisiwo s'était blessé au genou lors de l'entraînement. La durée de l'absence de l'attaquant est inconnue.

Mainz a commencé fort contre Montpellier, en appliquant une pression dès le début et en marquant deux buts rapides. Ces buts leur ont donné la confiance pour contrôler le match. Même après le but de l'équipe française, Mainz est resté calme. En deuxième mi-temps, ils ont expérimenté et marqué un troisième but.

Dimanche, Mainz célébrera le début de la saison avec ses fans en ville, avant de se préparer pour leur premier match officiel le vendredi suivant. Au premier tour de la DFB-Pokal, le club de Bundesliga affrontera ses rivaux locaux SV Wehen Wiesbaden.

