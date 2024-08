Mainz 05 effectue un transfert record de 30 millions d'euros

Mayence, Équipe nationale, Premier League : La ascension météorique de Brajan Gruda se poursuit. À 20 ans, il quitte la région de Rhénanie-Palatinat pour l'Angleterre. À Brighton & Hove Albion, il trouvera un entraîneur allemand et battra un record de transfert pour les 05ers.

Transfert spectaculaire. La pépite offensive Brajan Gruda quitte FSV Mainz 05 pour rejoindre le club de Premier League anglais Brighton & Hove Albion contre un montant record non divulgué, mais rapporté à plus de 30 millions d'euros, ce qui serait un record pour Mayence. Gruda (20) a signé un contrat avec Brighton jusqu'en juin 2028.

"C'est un très bon club, une équipe très jeune. Ça va être amusant", a déclaré Gruda. En Angleterre, il rencontrera l'entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a conduit FC St. Pauli en Bundesliga et a rejoint Brighton cet été. "La Premier League sera un défi différent pour lui, mais j'ai hâte de travailler avec Brajan et de l'aider à atteindre son plein potentiel", a déclaré Hürzeler.

"Après mûre réflexion et avec un pincement au cœur, nous avons accepté cette transaction", a déclaré le directeur sportif de Mayence, Christian Heidel : "Given the economic conditions, Mainz 05 couldn't afford to turn down this offer."

Gruda a rejoint l'équipe de jeunes de Mayence en 2018 et est passé professionnel en 2023. Ses bonnes performances ont joué un rôle important dans la survie de Mayence. L'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann l'a même invité en tant que joueur supplémentaire lors des préparatifs de l'Euro.

Thomas Müller le savait déjà en octobre. "Gruda est un Baller", a loué le vainqueur de la Coupe du monde 2014. Müller a obtenu le maillot de Gruda après avoir remporté le championnat avec Bayern Munich contre Mayence (3:1). Cependant, ce maillot est maintenant dépassé - Gruda joue désormais en Premier League avec The Seagulls après son transfert à huit chiffres spectaculaire.

