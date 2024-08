- Maintient- elle le contrôle de son conjoint en utilisant cette stratégie?

Même les plus fervents admirateurs de la monarchie britannique romantique pourraient admettre que, même au sein de la famille royale, la tranquillité domestique n'est pas toujours garantie. Pour le duo princier, le prince William (42 ans) et la princesse Kate (42 ans), ce n'est pas différent des nombreuses autres familles - même les aristocrates peuvent perdre leur sang-froid. Surtout William est connu pour ses émotions intenses, ce qui peut conduire à des accès de colère, comme le rapporte le "Mirror" britannique, qui s'intéresse au "outil secret" rapporté de Kate pour calmer les humeurs tempétueuses de son mari. Dans de tels cas, Kate se transformerait en "Mme Kate".

Le biographe royal Tom Quinn révèle que Kate gère souvent William comme leur quatrième enfant. Avec trois enfants, le prince George (11 ans), la princesse Charlotte (9 ans) et le prince Louis (6 ans), elle a une grande expérience pour gérer les humeurs chaudes. Cette stratégie, qui semble fonctionner avec ses enfants, semble également efficace avec son mari.

Combat de coussins au lieu de dispute

Quinn n'a pas révélé les détails de la méthode de discipline, suggérant que le futur roi d'Angleterre ne sera pas envoyé au "coin de temps mort" à Buckingham Palace. Cependant, les parents partout savent que le mélange de tendresse et de fermeté est le plus efficace. Et même si ces méthodes échouent, le couple évite la violence physique, optant pour des projectiles doux : "William et Kate s'adonnent à des combats de coussins ludiques. Ils parviennent à maintenir les excès dans des limites acceptables".

Il n'était pas un secret que William et Kate aimaient s'amuser mutuellement. En 2010, avant leur mariage, le prince William a admis comment sa future partenaire avait capturé son cœur : "Nous sommes détendus, nous aimons nous faire rire, et elle a de nombreuses particularités que je la taquine à ce sujet".

Malgré les moments de tension occasionnels, le prince William et Kate ont souvent recours aux combats de coussins pour détendre l'atmosphère, en maintenant leurs excès dans des limites raisonnables. Leur sens de l'humour partagé, avec William taquinant Kate sur ses particularités, a été une constante dans leur relation depuis avant leur mariage en 2010.

