"Maintien du calme est crucial". Examiner les raisons pour lesquelles les arrêts de circulation comme celui de Tyreek Hill peuvent parfois présenter des risques

De nombreux échanges de circulation passent inaperçus. Cependant, la prévalence des caméras a transformé ces interactions en événements de haute visibilité entre les agents d'application de la loi et les conducteurs ces derniers temps.

Hill a finalement été libéré et a participé au premier match des Miami Dolphins ; il a été reconnu coupable de conduite imprudente et d'une violation de la ceinture de sécurité, selon les autorités. De manière similaire, un incident similaire s'est produit cet printemps impliquant le meilleur golfeur du monde, Scottie Scheffler, qui a été arrêté par des officiers de contrôle de la circulation suivant un accident fatal. Les allégations contre Scheffler, soupçonné d'entraver un officier, ont été ultérieurement abandonnées.

Malheureusement, certains échanges ont eu des conséquences tragiques, en particulier pour les individus de couleur.

Une analyse de 2019 de près de 100 millions d'arrêts de police dans tout le pays a révélé que les conducteurs noirs étaient 20 % plus susceptibles d'être arrêtés que les conducteurs blancs. Un rapport publié plus tôt cette année par le Conseil consultatif californien sur le profilage racial et d'identité a indiqué que 12,5 % des arrêts de circulation dans l'État en 2022 ont impliqué des conducteurs supposés être de couleur par les officiers, malgré le fait que les citoyens noirs composaient seulement 5,4 % de la population de l'État.

La disparité est aggravée par le fait que de nombreux récents décès regrettables impliquant des individus de couleur ont découlé d'arrêts de circulation. Hill a fait allusion à cela lors d'une interview sur CNN lundi, en considérant comment la situation aurait pu se dérouler différemment s'il n'était pas une personnalité célèbre.

"C'est un fait. Si je n'étais pas Tyreek Hill, le pire scénario aurait été '[Tyreek Hill] tué devant le Hard Rock Stadium'," a déclaré Hill.

Cependant, les arrêts peuvent être dangereux pour à la fois les conducteurs et les agents d'application de la loi.

"C'est quelque chose qu'il faut considérer lors d'un arrêt," a déclaré Charles Ramsey, ancien commissaire de police de Philadelphie et ancien chef de la police de Washington, DC. "Vous ne connaissez pas l'individu ; vous ne savez pas ce qu'il a pu faire avant que vous l'arrêtiez. Vous devez donc être prudent."

Une menace pour à la fois les conducteurs et les agents d'application de la loi

Pour de nombreux individus, en particulier les hommes noirs, les échanges de circulation peuvent être stressants – un qu'ils ont mentalement préparé avec chaque nouvel article concernant quelqu'un tué par un officier de police.

Philando Castile a été tragiquement abattu en 2017 par un officier du Minnesota qui a affirmé que Castile aurait prétendument atteint une arme dans la voiture plutôt que son portefeuille ou son ID. Daunte Wright a également été tué en 2021 par un officier du Minnesota suite à un arrêt de circulation déclenché par une plaque d'immatriculation périmée et un désodorisant illégal, après qu'il a été découvert que Wright avait un mandat d'arrêt en suspens. Cette semaine, trois anciens officiers de Memphis, Tennessee, sont jugés pour la mort de Tyre Nichols en 2023, qui a suivi un arrêt de circulation.

Le danger, cependant, n'est pas limité aux personnes à l'intérieur de la voiture.

En février, un deputy du Tennessee a été mortellement tiré et un autre blessé lors d'un arrêt de circulation après que des images de la caméra embarquée ont montré que le véhicule avait traversé la ligne centrale à plusieurs reprises.

"Les officiers étant abattus et blessés, ainsi que les arrêts de circulation, ne sont pas rares," a déclaré Thor Eells, directeur exécutif de l'Association nationale des officiers tactiques, à CNN en 2022, pendant une période de cas où de nombreux officiers de police ont été gravement blessés lors d'arrêts de circulation.

‘La désescalade est cruciale’

La dynamique d'un arrêt de circulation commence généralement par la raison de son déclenchement, a déclaré Ramsey. Un officier approche différemment du véhicule en fonction de si l'arrêt a été déclenché par une violation de la circulation ou si l'officier suspecte que le véhicule était impliqué dans un autre crime.

"L'approche dans une telle situation serait très différente de celle d'un arrêt de routine, en termes d'endroit où se tiennent les officiers, de la manière dont ils approchent leur conducteur, de la sortie de tout passager de la voiture, et ainsi de suite," a-t-il déclaré.

Cependant, lorsque la tension monte, "la désescalade est cruciale", et la première étape pour un officier est de communiquer pourquoi il a été arrêté, a ajouté Ramsey. Il est également important pour un officier de parler calmement, et si le conducteur semble agité, d'essayer de le calmer à l'aide d'une communication verbale dans une certaine mesure.

En ce qui concerne les conducteurs, Ramsey a conseillé à son fils, qui vient de obtenir son permis de conduire, de rester dans la voiture, de garder ses mains visibles, d'abaisser sa vitre et de rester coopératif si un officier demande sa licence et son attestation.

"Les choses se calment généralement assez rapidement dans la plupart des cas," a-t-il déclaré. "Même si vous croyez ne pas avoir commis l'infraction, vous pouvez la contester plus tard devant un tribunal."

Le Union américaine pour les libertés civiles préconise aux conducteurs de rester calmes et souligne qu'ils ont le droit de garder le silence, tout en soulignant que "le fardeau de la désescalade ne repose pas sur les citoyens privés - il repose sur les officiers de police".

"Vous pouvez peut-être réduire le risque pour vous-même en restant calme et en évitant de manifester de l'hostilité envers les officiers," dit l'ACLU. "La vérité est qu'il y a eu des situations où des individus ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour mettre un officier à l'aise, mais ont quand même été blessés ou tués."

En raison des dangers potentiels lors des échanges de circulation, les conducteurs, en particulier les hommes noirs, se préparent souvent mentalement à ces situations. Cette appréhension est alimentée par de nombreux incidents de haut niveau impliquant des individus de couleur tués par des officiers de police lors d'arrêts de circulation.

Après un arrêt de circulation, il est crucial pour les conducteurs de se conformer aux demandes de l'officier, en gardant leurs mains visibles et en baissant leur vitre pour réduire toute tension. Selon l'Union américaine pour les libertés civiles, les conducteurs ont le droit de garder le silence lors de tels échanges, et il est essentiel de maintenir le calme pour minimiser le risque.

