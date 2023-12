Personnel

Mahmoud Abbas en bref

Date de naissance : 1935

Lieu de naissance: Safed, Palestine

Mariage : Amina Abbas

Enfants : Trois fils : Mazen (décédé en 2002), Yasser et Tareq

Formation : Université de Damas, licence ; Oriental College (à Moscou), doctorat.

Autres faits

Sa famille a quitté la région de Safed, en Palestine, sous mandat britannique, pour vivre en Syrie en tant que réfugiés en 1948.

Abbas a posé des carreaux de sol et enseigné à l'école primaire avant d'obtenir un diplôme de droit.

Il a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la Déclaration de principes, les accords historiques d'Oslo signés en 1993 par le président de l'OLP, Yasser Arafat, et le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin.

Il a été le principal artisan de la décision du Conseil national palestinien de travailler avec des groupes pacifistes israéliens.

Il est également connu sous le nom d'Abu Mazen. (Abou est un terme d'argot désignant le chef de famille ou le père des enfants).

Chronologie

1959 - Membre fondateur du Mouvement de libération nationale de la Palestine (Fatah), qui devient le principal groupe politique de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

1964 - Le Fatah rejoint l'OLP.

1967 - Il est nommé au comité central du Fatah.

1968 - Rejoint le Conseil national palestinien (CNP).

1980 - Élu au comité exécutif de l'OLP.

Septembre 1993 - Accompagne Arafat à la Maison Blanche pour signer les accords d'Oslo ou la déclaration de principes.

1995 - Il signe l'accord de paix intérimaire avec Israël.

19 mars 2003 - Accepte le poste de premier ministre de l'Autorité palestinienne.

3 juin 2003 - Rencontre avec le président américain George W. Bush et les dirigeants de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et du Bahreïn, en Égypte, au sujet des efforts de paix.

6 septembre 2003 - Démissionne de son poste de premier ministre de l'Autorité palestinienne.

11 novembre 2004 - Devient président de l'OLP après la mort d'Arafat.

9 janvier 2005 - Déclare sa victoire aux élections présidentielles palestiniennes.

26 mai 2005 - Rencontre avec M. Bush ; première réunion avec l'Autorité palestinienne à la Maison-Blanche depuis l'échec des pourparlers de paix en 2000. Bush s'engage à accorder à l'Autorité palestinienne une aide de 50 millions de dollars.

31 mai 2005 - Il subit avec succès une intervention cardiaque mineure dans un hôpital d'Amman, en Jordanie.

21 février 2006 - Il demande au chef du Hamas, Ismail Haniya, de former un gouvernement. Haniya prête serment en mars.

14 juin 2007 - Dissout le gouvernement et démet Haniya de ses fonctions de premier ministre. Haniya rejette cette décision et reste le dirigeant de facto de la bande de Gaza.

15 juin 2007 - Nomination de l'économiste Salam Fayyad en tant que nouveau premier ministre d'un cabinet palestinien d'urgence.

27 novembre 2007 - Participation à la conférence d'Annapolis sur la paix au Moyen-Orient, la première conférence de paix officielle parrainée par les États-Unis depuis 2000. Des diplomates de haut rang et des représentants de dizaines de pays et d'organisations y participent également, dans l'espoir de relancer les négociations de paix au Proche-Orient, qui sont dans l'impasse.

24 avril 2008 - Rencontre avec M. Bush à la Maison-Blanche.

Janvier 2009 - Il prolonge son mandat jusqu'en 2010, invoquant une clause de la constitution.

16 décembre 2009 - Le Conseil central de l'OLP vote la prolongation indéfinie du mandat présidentiel de M. Abbas.

4 mai 2011 - M. Abbas et le chef du Hamas, Khaled Meshaal, adoptent officiellement un accord de réconciliation lors d'une cérémonie en Égypte.

16 septembre 2011 - Abbas annonce lors d'un discours à Ramallah qu'il poursuivra une demande d'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies.

23 septembre 2011 - Abbas soumet une lettre de demande de statut d'État au Secrétaire général des Nations Unies.

3 janvier 2013 - Abbas publie un décret renommant l'organisation "État de Palestine".

31 décembre 2014 - Le lendemain du rejet par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à la création d'un État palestinien d'ici 2017 et au retrait d'Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, M. Abbas dépose une demande d'adhésion à la Cour pénale internationale. Cette démarche ouvre la voie à la possibilité pour l'Autorité palestinienne de porter plainte contre Israël pour crime de guerre.

30 septembre 2015 - S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies avant la levée historique du drapeau palestinien aux Nations unies, Abbas déclare que l'Autorité palestinienne n'est plus liée par les accords d'Oslo.

8 septembre 2016 - Des documents soviétiques autrefois secrets, obtenus par CNN auprès des archives Mitrokhin du Churchill College de l'université de Cambridge, affirment que M. Abbas, qui a terminé ses études supérieures à Moscou en 1982, était un agent du KGB alors qu'il était membre de l'OLP à Damas. Les dirigeants palestiniens qualifient le rapport de "campagne de diffamation".

30 septembre 2016 - Assiste aux funérailles de l'homme d'État israélien Shimon Peres et serre la main du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

6 octobre 2016 - Hospitalisé pour faire tester son cœur.

3 mai 2017 - Rencontre le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.

10 décembre 2017 - Abbas annule une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence à la suite de la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.

14 janvier 2018 - Abbas appelle l'OLP à "réviser tous les accords signés entre l'OLP et Israël parce qu'Israël a mené ces accords dans une impasse", et accuse Israël de mettre fin à l'accord d'Oslo. Cette critique intervient six semaines après l'annonce par Trump de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.

30 avril 2018 - Abbas prend la parole lors de l'ouverture du Conseil national palestinien et fait remarquer que l'Holocauste n'a pas été provoqué par l'antisémitisme, mais par les activités financières des Juifs d'Europe.

28 mai 2018 - Il sort de l'hôpital après avoir été traité pour une pneumonie.

28 janvier 2020 - Abbas rejette le plan "Paix pour la prospérité" de Trump pour le Moyen-Orient, dévoilé aux côtés de Netanyahou à la Maison Blanche, déclarant lors d'une conférence de presse depuis Ramallah en Cisjordanie que "Jérusalem n'est pas à vendre. Tous nos droits ne sont ni à vendre ni à compromettre. Votre accord est une conspiration et il ne fonctionnera pas". Abbas, qui a coupé les contacts diplomatiques avec les États-Unis en décembre 2017, n'a pas assisté au dévoilement et n'a pas été informé du plan.

29 avril 2021 - Abbas annonce le report des élections législatives prévues, affirmant qu'Israël n'a pas confirmé qu'il autorisera le vote à Jérusalem-Est.

16 août 2022 - Lors d'une conférence de presse à Berlin, Mahmoud Abbas déclare qu'Israël a provoqué "50 holocaustes" contre les Palestiniens, ce qui suscite l'indignation des dirigeants du monde entier et une tempête sur les réseaux sociaux.

5 novembre 2023 - M. Abbas rencontre le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Ramallah, dans un contexte d'escalade de la violence des colons en Cisjordanie à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Source: edition.cnn.com