Mahindra espère déclencher la révolution de la voiture électrique grâce à ses succès sur piste

Mahindra Racing est considérée comme la clé des ventes de véhicules électriques en plein essor en Inde.

D'Ambrosio : "Nous sommes une grande entreprise avec le cœur d'une petite équipe".

Mahindra vise les supercars, les tuktuks, les bus et les scooters électriques

Bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, la société Mahindra Racing espère avoir un impact similaire à l'avenir.

L'une des équipes présentes sur la grille de départ de la Formule E est en tête des championnats des pilotes et des équipes, même si son directeur général, Dilbagh Gill, tient à minimiser l'importance de la gloire.

"Je ne pense pas que nous soyons encore des prétendants au titre", a-t-il déclaré à CNN.

L'actuel leader du championnat, Jérôme D'Ambrosio, ne se fait pas d'illusions sur le fait qu'il n'est qu'un petit rouage dans une grande roue.

L'équipe appartient à Mahindra & Mahindra, le seul grand constructeur de voitures électriques en Inde, qui a été soutenu par la promesse du gouvernement indien d'assainir l'un des pays les plus pollués du monde grâce à un plan ambitieux visant à ne vendre que des voitures électriques d'ici à 2030.

Selon un rapport récent, l'Inde compte sept des dix villes les plus polluées du monde, et Gurugram, une banlieue de la capitale indienne New Delhi, est la ville la plus polluée du monde, selon Greenpeace et AirVisual.

D'Ambrosio, qui a remporté la deuxième course du calendrier au Maroc, a déclaré : "Nous sommes comme une grande entreprise avec l'âme d'une petite équipe, et cela peut être la clé du succès de cette équipe.

"Il est vrai que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste et d'un groupe d'entreprises, et nous avons chacun notre rôle à jouer. Le mien est de conduire la voiture et, en tant que pilote de course, vous devez viser la victoire. Tout ce qui est moins n'est pas suffisant, mais nous devons nous efforcer d'obtenir cette victoire même si nous nous battons contre de grands noms et de grandes équipes.

La supercar de Mahindra

La saison 2018/19 de Formule E

Mahindra vend des voitures depuis la fin des années 1940, mais a produit son premier modèle électrique en 2013 après avoir acquis le constructeur pionnier de voitures électriques Reva. Mahindra prévoit d'augmenter sa production de voitures électriques de 5 000 par an pour atteindre 60 000 d'ici 2020.

Mais comme l'explique M. Gill, la révolution électrique de la marque ne se limite pas aux véhicules routiers classiques.

Lors de l'actuel salon de l'automobile de Genève, elle a dévoilé sa supercar électrique Battista, et se tourne également vers d'autres véhicules.

M. Gill explique : "Les véhicules électriques en sont encore à leurs balbutiements et l'Inde est un grand marché, l'un des plus importants au monde. Nous sommes conscients de l'efficacité des véhicules électriques et des véhicules commerciaux.

"Ce n'est peut-être pas très sexy, mais nous envisageons l'ensemble du secteur des véhicules électriques, qu'il s'agisse des camions qui entrent et sortent des villes et causent des problèmes de pollution, ou des bus et des tuktuks.

En outre, Mahindra s'est lancé dans les vélos et les scooters électriques en rachetant la société américaine GenZe, et s'est déjà engagé à ce que 25 % de sa flotte de véhicules soit électrique d'ici à 2020.

Mais l'entreprise est convaincue que la Formule E peut contribuer à diffuser le message de l'énergie verte. La série gagne en popularité dans le monde entier, avec une course prévue en Inde à l'avenir, et il est suggéré qu'elle pourrait un jour dépasser la Formule 1 en raison de sa pertinence par rapport à l'évolution de l'industrie automobile.

M. Gill admet que la Formule E sert de "plateforme de marketing qui permet à la marque d'accéder à de nouveaux marchés", mais aussi que la technologie de la voiture de M. D'Ambrosio peut être transférée à une voiture de route.

Bien plus que la Formule 1

M. Gill estime que le transfert de technologie d'une voiture de F1 à une voiture de route prend environ cinq ans. Pour la Formule E, le transfert de technologie prend environ 18 mois.

Les progrès réalisés par l'équipe sont considérables : une amélioration de 1 % de l'efficacité au cours de leur troisième saison en piste grâce aux seules améliorations logicielles, ce qui est impressionnant si l'on tient compte du fait que le taux d'efficacité était déjà de 93 %.

"La technologie d'une voiture de course se retrouve sur une voiture de route", explique-t-il. "Nous apportons beaucoup plus à une voiture de route qu'à une voiture de F1.

Il y a un échange régulier d'idées entre l'équipe de course, notamment le directeur technique Lewis Butler, et l'ensemble de la marque Mahindra en Inde. Les différentes parties de l'entreprise Mahindra font des allers-retours entre l'Inde et le siège de l'équipe de course au Royaume-Uni pour échanger des informations.

D'Ambrosio en est à sa première année avec Mahindra Racing, mais à sa cinquième saison en tout dans la série depuis sa création.

Il a déclaré à propos de la manière dont la Formule E a pris son envol : "La Formule E est partie de rien et est devenue une réalité : "La Formule E est passée de rien à ça en cinq ans. Je suis surpris. Si vous m'aviez dit que vous seriez ici aujourd'hui, j'aurais argumenté.

"Pour le sport automobile, il faut être pertinent, être accepté, avoir un sens dans 30, 40 ou 50 ans. Et c'est ce que nous faisons avec ce qui se passe dans l'industrie et les véhicules électriques. Nous développons des véhicules électriques et peut-être que dans 20 ans, tous les véhicules seront électriques. Dans ces conditions, à quoi bon dépenser de l'argent dans des voitures de course ?

"J'aime la technologie et le transfert vers les voitures de route - c'est tout à fait étonnant. Faire partie de ce transfert technique et en être à l'avant-garde est tout à fait passionnant. Tout ce que nous faisons, c'est de nous adapter et d'évoluer pour demain.

"Pour moi, la Formule E est l'avenir. Je l'adore. Je ne voudrais pas être ailleurs. J'aime le message et le concept. C'est là que l'avenir appartient.

