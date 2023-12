Magnus Carlsen est à la tête d'un nouveau tournoi d'échecs destiné à attirer un milliard de fans.

La première édition de la Global Chess League (GCL), qui s'est déroulée à Dubaï le 22 juin, est le dernier événement en date à proposer un nouveau format de jeu.

Six équipes, composées de six joueurs chacune, s'affrontent en phase de groupe avant que les deux meilleures équipes ne s'affrontent en finale.

Le format de type franchise permet aux fans de suivre les équipes, ainsi que les joueurs, et certaines des plus grandes stars du jeu s'y impliquent.

"Je pense que c'est vraiment quelque chose de très spécial", a déclaré à CNN le grand maître Magnus Carlsen, qui participe au tournoi.

"Le format et l'idée générale de la ligue sont nouveaux et tout à fait uniques.

"Aux échecs, il y a eu des compétitions par équipe, mais elles étaient principalement basées sur la nationalité. Ce système de construction d'une ligue professionnelle est donc très, très excitant pour moi et, je pense, pour les autres joueurs d'échecs et les fans également.

Chaque équipe doit être composée de deux femmes, d'un joueur né en 2002 ou après et d'un joueur "icône", dont Carlsen, le meilleur joueur d'échecs au monde, fait partie.

Le grand maître indien Viswanathan Anand et le grand maître russe Ian Nepomniachtchi ne sont que deux des nombreux autres grands noms qui participeront à l'événement.

Le concept est né de l'idée de la FIDE, l'organe directeur des échecs, et de l'entreprise de transformation numérique Tech Mahindra. Le partenariat espère inclure des technologies de pointe, telles que la réalité virtuelle et l'IA, afin d'élever le jeu à un autre niveau.

"Je pense que tout ce qui entoure le jeu est professionnalisé d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant", a ajouté M. Carlsen.

"Mais je pense que ce n'est que le début. Il sera très intéressant de voir comment cela évoluera à l'avenir, à mesure que les joueurs, les équipes et les supporters commenceront à ressentir un sentiment d'appartenance à leurs équipes respectives.

Selon Chess.com, chaque membre de l'équipe gagnante à Dubaï recevra 7 500 dollars, auxquels s'ajouteront 5 000 dollars pour le manager de l'équipe.

Carlsen espère que le nouveau format de la ligue réussira à ouvrir le jeu à un nouveau public, une ambition partagée par le président de la GCL, Jagdish Mitra.

"Je pense que c'est une opportunité pour le sport des échecs et ses 600 millions de fans", a déclaré Mitra à CNN Sport.

"C'est historique, c'est la première d'une longue série de semaines chaque année et c'est l'occasion de faire passer le jeu de 600 millions à un milliard de fans dans le monde entier et d'en faire probablement l'un des sports les plus regardés au monde.

"Notre intention est de faire en sorte que de plus en plus de personnes qui jouent aux échecs chez elles deviennent des fans de ce sport et s'y engagent. Il ne s'agit pas seulement de suivre quelqu'un, mais de suivre ces franchises.

Tout en reconnaissant le désir de certains de protéger les tournois d'échecs traditionnels, Mitra souhaite que la GCL élargisse les horizons du jeu.

L'objectif, selon lui, est que la CMT enrichisse l'environnement, et non qu'elle remplace des pratiques établies de longue date.

Mais l'objectif le plus important est peut-être de faire en sorte que la CMT soit adaptée et passionnante pour un public de téléspectateurs.

"Nous voulons nous assurer que les gens puissent voir ce projet", a déclaré M. Mitra.

"Le plus important, c'est ce qui va avec. L'ensemble de la production, les couleurs, les paillettes, les lumières, le son, les commentaires, qui sont vraiment, vraiment essentiels pour que les gens puissent se connecter et comprendre - tout cela est essentiel pour faire de ce projet un succès.

Si la GCL atteint son objectif, il ne faudra pas attendre longtemps avant que les plus grandes stars du jeu d'échecs ne deviennent des noms familiers dans le monde entier.

Source: edition.cnn.com