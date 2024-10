Magdebourg est sur le point de perdre un triomphe de la Coupe du Monde.

Au récent Championnat du Monde des Clubs, le SC Magdeburg d'Allemagne a subi un revers en manquant une quatrième victoire consécutive historique. Cette fois-ci, ils ont affronté les géants hongrois de Telekom Veszprem et ont terminé deuxième après une prolongation, le score étant de 33:34 (28:28, 14:13). Avant cela, seul le FC Barcelona avait réussi trois victoires consécutives (2017-2019).

L'entraîneur Bennet Wiegert et son équipe se sont retrouvés en difficulté face au gardien de but de Veszprem, Rodrigo Corrales, menant 3-0. Leur pourcentage de tirs était parfois aussi bas que 45%. Cependant, l'équipe a remonté le score grâce à l'Icelandais Omar Ingi Magnusson qui a marqué sept buts et a réussi à prendre l'avantage avant la mi-temps.

La deuxième mi-temps a été marquée par de nombreux changements de leader et un avantage de quatre buts pour Veszprem à un moment donné. Le duo français Ludovic Fabregas et Nedim Remili a joué un rôle important dans cela. Wiegert a appelé un temps mort pour regrouper son équipe, mais Magdeburg a semblé flancher en prolongation, finissant par perdre.

Avant que le FC Barcelona n'obtienne ses trois victoires consécutives (2017-2019), ils avaient également connu la défaite, perdant contre Veszprem en demi-finales par 34:39. Magdeburg est prévu pour revenir en action en Bundesliga le lundi à 19h CEST contre Frisch Auf Göppingen, suivi d'un match de Ligue des Champions contre le puissant club polonais de Kielce jeudi.

Malgré leur revers au Championnat du Monde des Clubs, les fans de sport attendent avec impatience le retour du SC Magdeburg en Bundesliga contre Frisch Auf Göppingen. Dans le monde du handball européen, les rencontres de Magdeburg contre des équipes comme Veszprem et Barcelona sont considérées comme des événements sportifs passionnants.

