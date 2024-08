- Magdebourg est absent de son match contre Schalke.

1. Le FC Magdebourg n'a pas réussi à décrocher sa première victoire à domicile contre le Schalke 04, le match s'est soldé par un match nul 2:2 (2:1) devant 27,146 spectateurs un dimanche après-midi. Des buts de Marcus Mathisen (39') et Martijn Kaars (45+2) ont été marqués par le FCM, tandis que Moussa Sylla (8') et Kenan Karaman (76') ont répliqué pour les visiteurs. Magdebourg conserve sa série d'invincibilité en championnat, occupant la 7ème place avec 5 points.

L'entraîneur du FCM, Christian Titz, a effectué deux changements à la suite de la défaite 1:2 en DFB-Pokal à Offenbach. Connor Krempicki et Xavier Amaechi ont remplacé Livan Burcu et Bryan Teixeira (tous deux absents de l'équipe). Le FCM a commencé avec intensité, mais une possession désordonnée de Krempicki a conduit à une défense désorganisée, permettant à Sylla de marquer un lob spectaculaire, donnant l'avantage aux visiteurs. Le FCM a lutté contre les pertes de balle, et le Schalke en a profité.

Mathisen marque depuis un angle serré

Alors que le Schalke se repliait, le FCM a eu sa première occasion grâce à Krempicki (21'), mais il a préféré passer plutôt que tirer. Le danger est principalement venu des corners, avec le gardien du Schalke, Justin Heekeren, commettant quelques erreurs. Le FCM a égalisé suite à une mauvaise relance sur un corner - Mathisen a marqué depuis un angle serré. Le FCM a poussé en avant - après une passe précise de Lubambo Musonda, Kaars a marqué, mais le tir de Mehmet Aydin est arrivé trop tard.

En deuxième mi-temps, le Schalke a fait preuve d'une pression plus agressive et précoce, mais le FCM a réussi à se libérer plus efficacement. Tatsuya Ito, un remplaçant, a apporté plus de contrôle dans l'attaque. Le Schalke a eu du mal à se libérer, mais la pression du FCM avait une faille : malgré une série d'occasions, ils n'ont pas réussi à marquer. Après 60 minutes, le Schalke s'est amélioré et est devenu une menace sur les corners. Après un corner, Karaman a marqué de la tête pour établir un match nul 2:2. Les dernières minutes ont été intenses lorsque Andi Hoti est tombé dans la surface de réparation. Après une revue de la VAR, l'arbitre Timo Gerach a annulé le penalty.

D'autres remplacements pouvaient être considérés par l'entraîneur Titz pour changer la dynamique du match. Malgré le but de Mathisen, le FC Magdebourg a manqué plusieurs occasions de remporter le match et de grimper au classement, dépendant trop des corners.

Lire aussi: