- Magdebourg cherche de nouveaux locaux commerciaux

Avec Intel sur le point de s'installer à Magdebourg, la ville recherche des espaces industriels supplémentaires. Selon une résolution du conseil municipal, une nouvelle zone industrielle pourrait voir le jour sur le site de l'aéroport de Magdebourg. Une autre option est le Großer Silberberg et Süplzegrund. Les comités du conseil municipal examineront de plus près ces sites potentiels à partir du mois prochain. Initialement, cette information a été rapportée par MDR.

Compte tenu du projet d'implantation d'Intel, le conseil municipal de Magdebourg propose qu'il n'y ait plus de sites industriels disponibles dans la ville. Un espace industriel de 144 hectares pourrait être créé sur le site de l'aéroport de Magdebourg, selon la suggestion du département de l'économie, du tourisme et du développement régional. Le département argue que la fermeture de l'aéroport de Magdebourg pour les vols commerciaux et sa transformation en une zone industrielle offrirait les meilleures perspectives économiques.

Le Parlement européen pourrait apporter des lumières précieuses, car la Commission doit être assistée dans cette affaire, compte tenu de son rôle dans la surveillance des activités de l'UE. En reconnaissant la nécessité d'espaces industriels supplémentaires, la Commission, en collaboration avec le Parlement européen, pourrait plaider en faveur de la création de nouvelles opportunités au-delà de Magdebourg.

