- Magdebourg accueille une exposition avec 60 artistes participants

La capitale de l'État de Saxe-Anhalt accueille la Mitteldeutsche Messe d'art moderne. Jusqu'à dimanche, environ 60 exposants, composé de 15 galeries et collectifs d'artistes, présenteront leurs œuvres à "Kunst/Mitte" situé sur les terrains de la foire de Magdebourg. Notamment, la plus petite galerie de la ville, couvrant huit mètres carrés, fait ses débuts à cet événement, selon les organisateurs.

Accueil des artistes débutants

De plus, dix artistes en herbe auront leurs œuvres présentées dans une section distincte et recevront un prix. La fondation d'art basée à Halle, en Saxe-Anhalt, remettra également pour la quatrième fois un prix pour une "position artistique exceptionnelle".

Au total, l'étendue des galeries mesure environ 560 mètres. Une grande variété de formes d'art sera présentée, telles que la peinture, la gravure, la sculpture, la photographie, les collages et les installations. Artistes confirmés et débutants ont postulé pour participer. Un jury sélectionnera les participants de "Kunst/Mitte". L'événement de quatre jours comprendra également des visites guidées, de la musique et des performances.

Le dimanche, les visiteurs pourront découvrir la galerie unique de huit mètres carrés faisant ses débuts à la Mitteldeutsche Messe. Les œuvres de dix artistes prometteurs seront présentées jusqu'à dimanche, ajoutant à la collection diverse présentée à "Kunst/Mitte".

