Maduro exprime son intention de faire des cadeaux à son peuple, montrant ainsi sa préférence pour la saison de Noël.

Une fois de plus, le président vénézuélien Maduro remue les choses en modifiant l'agenda des fêtes. Cette fois-ci, il avance Noël au 1er octobre. Cette décision semble être une réponse stratégique au chaos qui a suivi une élection contestée, le gouvernement cherchant à obtenir le soutien des citoyens les plus démunis.

En pleine tempête politique, Maduro a annoncé son plan lors d'une adresse télévisée à ses partisans. "C'est presque octobre, et déjà l'odeur de Noël est dans l'air. En guise de reconnaissance envers le peuple résilient, je décrète par décret que Noël sera célébré le 1er octobre", a-t-il déclaré. Il a ajouté que les festivités apporteraient paix, joie et sécurité au pays.

Ce n'est pas une nouvelle tactique pour Maduro. En 2020, au milieu de la pandémie de COVID-19, il a déplacé Noël au 15 octobre, et en 2021, il l'a avancé au 4 octobre.

À cette époque, une vidéo a circulé montrant le Palais présidentiel de Miraflores décoré pour Noël, avec des arbres de Noël festifs. Historiquement, le gouvernement vénézuélien distribue des paniers de nourriture, y compris du jambon, aux quartiers économiquement défavorisés pendant la saison des fêtes.

Allégations de fraude électorale

Après une élection contestée le 28 juillet, la commission électorale pro-gouvernementale a déclaré que Maduro, au pouvoir depuis 2013, avait remporté la victoire. Cependant, l'opposition affirme que la fraude électorale a été massive et proclame Edmundo González Urrutia comme vainqueur de leur candidat. Le gouvernement vénézuélien a demandé l'arrestation d'Urrutia, un ancien diplomate, sur la base de chefs d'accusation portés par le parquet.

Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont reconnu la victoire électorale d'Urrutia. L'Union européenne et l'Organisation des États américains expriment des doutes sur l'authenticité des résultats du vote. Des manifestations contre ce que les manifestants perçoivent comme un résultat electoral manipulé ont éclaté au Venezuela et à l'étranger ces derniers temps.

Dans ce contexte, voici les deux phrases contenant le mot "Noël" :

L'odeur de Noël était déjà dans l'air lorsque Maduro a annoncé que Noël serait célébré le 1er octobre, une décision visant à apporter paix, joie et sécurité au pays.

Historiquement, le gouvernement vénézuélien distribue des paniers de nourriture, y compris du jambon, aux quartiers économiquement défavorisés pendant la saison des fêtes, une tradition qui semble devoir se poursuivre avec la célébration anticipée de Noël.

Lire aussi: