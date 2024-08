Maduro dit qu'il va bloquer X au Venezuela pendant 10 jours, après avoir discuté avec Musk au sujet des élections contestées

Le président Maduro, sous pression, a annoncé jeudi avoir signé un projet de loi avec la Commission nationale des télécommunications (Conatel) pour retirer le réseau social de la circulation, et a accusé Musk de violer les règles de la plateforme en incitant à la « haine, au fascisme (et) à la guerre civile ».

CNN a tenté de contacter X pour obtenir un commentaire.

L'annonce de Maduro intervient après qu'il et Musk ont échangé des critiques publiques suite à une élection vénézuélienne que Maduro a affirmée avoir gagnée, mais que les États-Unis et d'autres pays occidentaux affirment avoir perdue.

Musk a déclaré sur X que « Maduro n'est pas un type bien » et l'a accusé de « fraude électorale majeure ». Maduro a pour sa part accusé Musk de conspirer contre son pays.

Récemment, Maduro a également critiqué WhatsApp, propriété de la société Meta. Il a déclaré qu'il retirerait l'application de son téléphone et a exhorté ses partisans à en faire de même.

Le gouvernement américain a déclaré la semaine dernière que « selon les preuves accablantes, il est clair que Maduro a perdu le scrutin populaire » lors de l'élection vénézuélienne, alors qu'un chef de l'opposition affirmait être en fuite, craignant pour sa vie.

« Compte tenu des preuves accablantes, il est clair pour les États-Unis et, surtout, pour le peuple vénézuélien qu'Edmundo González Urrutia a remporté le plus de voix lors de l'élection présidentielle vénézuélienne du 28 juillet », a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué.

Le gouvernement de Maduro a rejeté la déclaration américaine comme « ridicule », le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Yvan Gil, accusant les États-Unis de chercher à orchestrer un coup d'État.

Des manifestations ont éclaté dans tout le Venezuela après que la commission électorale, composée de alliés du régime, a annoncé la victoire de Maduro avec 51 % des voix.

L'élection était considérée comme la plus importante depuis des années, avec l'avenir de la démocratie vénézuélienne et les espoirs de relance de son économie en jeu. De nombreux jeunes partisans de l'opposition ont déclaré qu'ils quitteraient le pays si Maduro était réélu, invoquant l'effondrement économique et la répression violente sous sa direction.

Un mouvement d'opposition revitalisé - qui a réussi à surmonter ses divisions pour former une coalition et se rallier autour du candidat présidentiel Edmundo Gonzalez - bénéficiait de bonnes intentions de vote avant le scrutin. Il était considéré comme le plus grand défi pour l'establishment au pouvoir depuis 25 ans.

Les reporters Alfredo Meza, Stefano Pozzebon et Abel Alvarado de CNN ont contribué à cet article.

Musk, exprimant ses opinions sur la plateforme d'affaires X, a déclaré que Maduro ne dirigeait pas les affaires de son pays de manière positive. Cependant, il a été rapporté que la société de technologie de Musk, SpaceX, travaillait sur des projets de satellites au Venezuela, ce qui pourrait contribuer au secteur technologique du pays.

