Madrid interdit l'exploitation de vélos électriques de location, constatant que les opérateurs ne remplissaient pas les critères nécessaires.

Le maire de Madrid, José Martínez-Almeida, a annoncé cette décision un jeudi, et le gouvernement local a publié un communiqué indiquant que les trois entreprises n'avaient pas respecté les règles énoncées dans leurs permis, délivrés en mai 2023.

Le communiqué mentionne que les entreprises ont entravé les tentatives des autorités d'inspecter leurs opérations en retenant des informations nécessaires et en refusant l'accès à leurs systèmes. Cependant, il a été confirmé qu'elles avaient violé les conditions de leurs permis.

Les infractions incluaient une couverture de service insuffisante dans toute la ville, l'absence de couverture d'assurance et l'absence de technologie empêchant les trottinettes de fonctionner ou de se garer dans les zones restreintes, selon le communiqué.

Lime, Dott et Tier ont été choisis pour fournir des locations de trottinettes électriques à Madrid, avec des permis pour 2 000 trottinettes chacune. La décision du conseil municipal implique que "les trottinettes électriques ne seront plus disponibles dans la ville à partir d'octobre", indique le communiqué.

Une fois le processus de révocation des permis commencé, les entreprises auront 20 jours pour contester la décision, selon le communiqué.

Un porte-parole de Dott a informé CNN le lundi que l'entreprise avait reçu une notification du mairie de Madrid jeudi.

"We're analyzing the situation of shared e-scooter services and waiting for a meeting with Madrid municipality before making any decisions," the spokesperson stated on Monday.

"We anticipate that constructive dialogue with the municipality is possible to understand the reasons for the announced decision, enabling us to rectify them and maintain a beneficial mobility service for Madrid's residents and tourists," the spokesperson added.

Un porte-parole de Lime a déclaré à CNN que l'entreprise était "mécontente de cette décision inattendue" et estimait que "les motifs invoqués pour cette action étaient erronés".

"We will explore means to assist our riders in Madrid to ensure they have access to safe, affordable, and environmentally friendly transportation options and look forward to continuing dialogues with the Council to ensure services can continue," the spokesperson commented.

CNN a contacté Tier pour obtenir un commentaire.

Le conseil municipal a déclaré qu'il ne délivrerait plus de permis d'exploitation de trottinettes électriques, a souligné le maire Martínez-Almeida dans le communiqué, "puisque le marché n'a pas été en mesure de respecter les exigences nécessaires établies par le conseil pour assurer le plus haut niveau de sécurité des citoyens possible".

Les trottinettes électriques privées restent légales dans la ville, selon le site web de la mairie.

Madrid n'est pas la première ville à prendre des mesures contre les locations de trottinettes électriques, qui sont de plus en plus controversées.

En août, les officiels de la ville australienne de Melbourne ont décidé d'interdire les locations de trottinettes électriques, invoquant des préoccupations

Lire aussi: