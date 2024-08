Madonna tenant la main en Italie

Fin juillet, Madonna fait une nouvelle fois parler d'elle en affichant son amour. À 65 ans, elle a une fois de plus jeté son dévolu sur un homme plus jeune. La chanteuse et son nouveau partenaire, le footballeur jamaïcain de 28 ans Akeem Morris, sont actuellement en vacances ensemble en Italie, affichant un amour évident.

Madonna a été vue en public aux côtés d'un nouvel homme. Des photos, dont certaines obtenues par le journal britannique "Daily Mail", montrent la chanteuse en train de se montrer affectueuse avec Akeem Morris, footballeur jamaïcain, dans la ville italienne de Portofino. Lors d'une visite touristique, Madonna a d'abord tenu le bras de Morris avant que le couple ne se promène main dans la main dans la ville historique.

Madonna et Morris, qui ont une différence d'âge de 37 ans, semblaient de bonne humeur pendant leur sortie et n'ont pas été découragés par les paparazzi. Plus tard, ils ont dîné dans un restaurant avec un groupe d'amis, y compris les filles adoptées de Madonna, Stella et Estere, âgées de 11 ans. La musicienne, qui fêtera ses 66 ans le 16 août, est en Italie pour célébrer son anniversaire.

Des rumeurs d'amour naissant en mai

En mai dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Reine de la Pop avait mis fin à sa relation avec son entraîneur de boxe Josh Popper après presque un an de fréquentation. Madonna a confirmé ces spéculations avec un post Instagram célébrant le 4 juillet : elle a partagé une série de photos, dont sa première apparition publique avec son nouveau partenaire Morris. Parmi elles figurait une photo du couple dans une pose suggestive sur un canapé.

Elle a suivi cela avec un autre post, dans lequel Madonna, connue pour ses photos provocantes, a posé topless avec son ami dans un lit. La légende disait : "Chaleur estivale..."

Madonna et Akeem Morris, qui a joué au football à Stony Brook College de 2014 à 2017, se seraient rencontrés en 2022. À l'époque, la "Like a Virgin" chantait la couverture du magazine "Paper". Le magazine a présenté une séance photo d'elle avec des jeunes gens lors d'une soirée typique à New York. Parmi ses partenaires de shooting figurait son petit ami actuel.

Les sites d'actualités people s'enflamment pour les vacances de Madonna avec son nouveau petit ami, Akeem Morris. Leur rire partagé et leur affection lors d'un dîner avec des amis, y compris les filles adoptées de Madonna, ont fait un spectacle divertissant.

Leur escapade romantique en Italie a également inclus une journée de visite, où ils ont été vus main dans la main, profitant des divertissements offerts par la ville historique de Portofino.

Lire aussi: