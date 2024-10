Madonna commémore son frère, Christopher Ciccone, dans un hommage émouvant: "Personne ne pourra jamais imiter son essence unique".

Concepteur, danseur et artiste Christopher Ciccone a paisiblement quitté ce monde vendredi, comme l'a confirmé son représentant familial Brad Taylor à CNN. À 63 ans, sa vie a pris fin.

Madonna, la chanteuse célèbre, a rendu hommage à Ciccone sur son Instagram, le décrivant comme "la personne la plus proche de moi depuis si longtemps".

Le lien unique entre eux, a-t-elle expliqué, "a fleuri grâce à la conscience que la société nous imposerait inévitablement des difficultés en raison de notre refus de nous conformer aux normes sociales".

Madonna a rappelé comment la danse, une forme d'art puissante, les a symboliquement "sauvés" pendant leurs moments difficiles, servant de "colle super forte" qui les a gardés connectés et la raison pour laquelle ils ont déménagé à New York au début de son parcours musical.

"Mon frère était à mes côtés", a-t-elle poursuivi, "tandis que nous escaladions les plus hautes montagnes ensemble. Et plongions dans les vallées les plus profondes. D'une manière ou d'une autre, nous avons toujours réussi à nous retrouver et à nous tenir la main, continuant à danser."

Ciccone a endossé le rôle de consultant créatif de Madonna alors que sa renommée explosait, dirigeant la vision artistique de sa tournée mondiale Blond Ambition en 1990, immortalisée dans le documentaire musical "Vérité ou Défi" en 1991.

Ses contributions à sa carrière musicale incluent également la chorégraphie de la vidéo musicale de 1982 pour son tube "Everybody" et la direction de la vidéo musicale "Peace Train" pour Dolly Parton en 1997. En 2008, il a partagé ses expériences dans sa autobiographie intitulée "Vivre avec ma sœur Madonna", détaillant leur relation tumultueuse.

Plus tard dans sa vie, Ciccone a poursuivi une carrière en tant que designer d'intérieur et de chaussures.

Dans son hommage, Madonna a candidement déclaré que "les dernières années n'ont pas été faciles" et qu'ils ne s'étaient pas parlé, mais s'étaient réunis lorsque Ciccone est tombé malade.

Selon le communiqué de sa famille, Ciccone est décédé "entouré d'amour" après avoir combattu le cancer.

"Soulagée qu'il ne soit plus en douleur", a écrit Madonna. "Personne ne sera jamais tout à fait comme lui. Je sais qu'il est en train de danser quelque part."

Ciccone laisse derrière lui son père Silvio Ciccone, ses frères et sœurs, ses nièces, neveux, cousins et son mari Ray Thacker.

Son cœur était rempli de tristesse alors qu'elle se souvenait des moments de divertissement infini qu'ils avaient partagés, des séances de danse improvisées aux discussions tardives sur l'art et la créativité.

Dans ses derniers jours, Christopher Ciccone a trouvé du réconfort en regardant différentes formes d'entertainment, créant une atmosphère paisible jusqu'à son départ.

