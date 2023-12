Madonna a révélé qu'elle était dans le coma cet été, en remerciant un ami qui lui a "sauvé la vie".

"Il y a dans cette salle ce soir des personnes très importantes qui étaient avec moi à l'hôpital", a déclaré Madonna, selon des images postées sur X (anciennement Twitter) d'un concert donné ce week-end dans le cadre de sa tournée mondiale "Celebration".

Elle a poursuivi en disant : "Il y a une femme très importante qui m'a traînée à l'hôpital. Je ne me souviens même pas. Je me suis évanouie sur le sol de ma salle de bain, je me suis réveillée aux soins intensifs".

"Elle m'a sauvé la vie", a ajouté Madonna.

La chanteuse de "Vogue" a également révélé qu'elle avait été plongée dans un "coma artificiel pendant 48 heures" et a remercié son professeur de Kabbale d'avoir été à ses côtés tout au long de l'épreuve.

"La seule voix que j'ai entendue était la sienne", a-t-elle déclaré. Je l'ai entendu dire : "Serre ma main". C'est tout."

Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a déclaré : "J'ai vu mes six incroyables enfants autour de moi" et a plaisanté en disant qu'elle "devait presque mourir" pour voir tous ses enfants réunis dans une même pièce.

Madonna a une fille, Lourdes Leon, avec Carlos Leon, et un fils, Rocco Ritchie, avec le réalisateur Guy Ritchie. Elle est également mère de quatre enfants adoptés : David Banda, Chifundo "Mercy" James et les jumelles Stella et Estere.

En juin, l'ami et manager de longue date de Madonna, Guy O'Seary, a annoncé qu'elle était aux soins intensifs après avoir développé une "grave infection bactérienne". CNN a ensuite rapporté que l'icône de la pop était sortie de l'hôpital quelques jours plus tard et qu'elle se rétablissait chez elle.

Elle a repris sa tournée "Celebration" en octobre à Londres, après une période de convalescence.

"Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir, et mes médecins non plus", a déclaré Madonna lors de son premier concert.

"Si vous voulez connaître mon secret et savoir comment je m'en suis sortie et comment j'ai survécu, je me suis dit que je devais être là pour mes enfants, que je devais survivre pour eux. Je dois survivre pour eux", avait-elle déclaré à l'époque.

Source: edition.cnn.com