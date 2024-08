- Macron revient sur le sujet de la création d'un nouveau gouvernement.

Depuis la décision d'Emmanuel Macron d'abandonner une alliance de gouvernement de gauche, il continue d'engager des discussions exploratoires. Des rapports récents suggèrent que Macron a rencontré des représentants de la petite faction centriste LIOT au palais de l'Élysée.

Des conversations avec les conservateurs sont prévues pour mercredi. Après ces discussions informelles avec divers partis et individus, Macron prévoit de choisir un nouveau Premier ministre.

Cependant, la question de savoir comment un gouvernement peut être assemblé reste floue. Macron a été rejeté par les Socialistes et les Verts pour de nouvelles négociations. Marine Tondelier, cheffe de file des Verts, a déclaré sans ambiguïté sur France Info : "Nous ne participerons plus à ce cirque, à ces consultations de façade." Olivier Faure, chef de file des Socialistes, a exprimé des sentiments similaires sur France 2, déclarant : "Je refuse d'être complice de cette façade de démocratie." Fabien Roussel, chef de file des Communistes, a simplement déclaré : "Il n'y a pas de raison pour que nous participions."

Dans les récentes élections parlementaires, l'alliance de gauche Nouveau Front Populaire, qui comprend les Verts, les Socialistes, les Communistes et La France Insoumise (LFI), est sortie vainqueur - surpassant les centristes de Macron et les nationalistes d'extrême droite menés par Marine Le Pen. Aucun groupe politique n'a réussi à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, rendant le processus de formation d'un gouvernement difficile. L'alliance de gauche a maintes fois affirmé son droit à gouverner.

Le lundi soir, Macron a écarté l'idée d'un gouvernement Nouveau Front Populaire. Établir un gouvernement basé uniquement sur le programme et les partis du Nouveau Front Populaire serait rapidement confronté à un vote de défiance à l'Assemblée nationale. Macron a exhorté les Socialistes, les Verts et les Communistes à proposer des méthodes de collaboration avec d'autres groupes. La coopération avec LFI a été Previously disregarded by his camp.

Malgré le rejet par Macron d'un gouvernement Nouveau Front Populaire, les discussions sur les potentiels partenaires de coalition continuent. L'élection à venir pour le Premier ministre est cruciale, car elle pourrait déterminer la direction politique du pays après les élections. La complexité de la formation d'un gouvernement de coalition reste un défi en cours après la victoire de l'alliance de gauche lors des élections récentes.

